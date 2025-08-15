Useita loukkaantunut junaturmassa Tanskassa

AOP Tanskalainen ambulanssi Kööpenhaminassa.
Tanskalaismedian mukaan juna suistui kiskoilta Etelä-Jyllannissa. Kuvituskuvassa tanskalainen ambulanssi.Credit: Francis Joseph Dean/Dean Pictures / Alamy Stock Photo
Julkaistu 50 minuuttia sitten(Päivitetty 20 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Useita ihmisiä on loukkaantunut Etelä-Tanskassa junan suistuttua raiteiltaan. 

Onnettomuus tapahtui Jyllannissa Kliplevin ja Tinglevin taajamien välillä viiden jälkeen iltapäivällä.

Tanskan rautateistä vastaavan viraston Banedanmarkin mukaan loukkaantuneita on paljon. Viraston mukaan kyseessä on yksiraiteinen osuus, joka on suljettu onnettomuuden vuoksi.

Onnettomuuteen joutunut juna on Tanskan valtiollisen junayhtiö DSB:n omistama. Toistaiseksi ei tiedetä, minkä tyyppinen juna on kyseessä tai että miksi se suistui raiteilta.

Epäselvää on myös se, kuinka monta ihmistä on loukkaantunut onnettomuudessa.

Paikalla on pelastushelikopteri, palokunnan yksikköjä, ambulansseja ja poliiseja, kertoo muun muassa Tanskan yleisradioyhtiö Danmarks Radio DR seurannassaan.

Rautatieoperaattori DSB ilmoitti Reutersin mukaan, että se oli keskeyttänyt junaliikenteen Kliplevin ja Tinglevin kaupunkien välillä Tanskan ja Saksan rajan lähellä.

Juttu päivittyy.

