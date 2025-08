Kohun keskellä oleva merenneitopatsas poistouhan alla – kritisoitu "pornografiseksi"

Tanskan Palatsi- ja kulttuurivirasto pyytää Kööpenhaminassa sijaitsevan merenneitopatsaan poistamista.

Tanskassa on puhjennut kova keskustelu Dragørin kaupungissa sijaitsevan Ison merenneidon kohtalosta.

The Guardianin mukaan noin nelimetrinen patsas on määrä poistaa julkisuudesta, koska sitä on kritisoitu "pornografiseksi" sekä "miehen kuumaksi unelmaksi siitä, miltä naisen pitäisi näyttää".

Kritiikin mukaan Kööpenhaminan entisiin merilinnoituksiin kuuluva patsas ei sovi yhteen vuoden 1910 maamerkin kulttuuriperinnön kanssa.

Yli 14 tonnia painavan veistoksen luoja Peter Bech on todennut, ettei ymmärrä kritiikkiä, sillä kiviveistoksen rinnat ovat hänen mukaansa vain "suhteessa oikean kokoiset" luomuksen kokoon nähden.

Toimittaja Aminata Corr Thrane puolestaan rinnastaa keskustelun patsaan muodoista kehon häpäisyyn. Tanskan kuuluisalla Pieni merenneito -patsaalla on selkeästi pienemmät rinnat.

– Pitääkö alastomilla naisten rinnoilla olla tietty akateeminen muoto ja koko, jotta ne saavat näkyä julkisuudessa? Thrane kysyy Berlingske-lehdessä.

Tanskan Palatsi- ja kulttuurivirasto ei ole kommentoinut asiaa.

Kiistelty Iso merenneito. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

