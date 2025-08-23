Grönlantilaisäidin vauvan huostaanotto synnytti protestiaallon – käytössä oli jo kielletty psykologinen testi

Grönlantilaisäidin vastasyntynyt vauva on otettu huostaan Tanskassa kyseenalaisen testin jälkeen.

18-vuotias Ivana Nikoline Brønlund on noussut Tanskassa uutisotsikoihin sen jälkeen, kun hänen tyttövauvansa otettiin huostaan vain tunti synnytyksen jälkeen.

Asiasta kertovat muun muassa tanskalaislehti Kristeligt Dagblad ja brittilehti The Guardian.

Päätös perustui psykologiseen vanhemmuuden arviointitutkimukseen (FKU), jonka käyttö grönlantilaistaustaisiin vanhempiin kiellettiin jo alkuvuodesta.

Høje-Taastrupin kunta ei kuitenkaan soveltanut kieltoa, koska Brønlundin ei katsottu olevan "riittävän grönlantilainen", vaikka hän on syntynyt Nuukissa grönlantilaisille vanhemmille.

Tapaus on herättänyt laajaa keskustelua ja mielenosoituksia muun muassa Grönlannissa ja manner-Tanskassa.

Aktivistit vaativat oikeutta Brønlundille ja muutoksia Tanskan sosiaalijärjestelmään, jota on syytetty kolonialistisista rakenteista.

Myös Tanskan sosiaaliministeri Sophie Hæstorp Andersen on vaatinut selvitystä ja muistuttanut, että testien käyttö on lainvastaista.

Testi ei ota huomioon kulttuurieroja

Grönlantilainen Keira Alexandra joutui samanlaisen testin uhriksi viime vuonna ja menetti lapsensa.

Testiä kritisoitiin tuolloin siitä, ettei se ota huomioon kulttuurisia eroja Tanskan ja Grönlannin välillä.

Tämän seurauksena Tanskan ja Grönlannin hallitukset päättivät tammikuussa lopettaa testien käytön grönlantilaisia vanhempia arvioitaessa.

Jatkossa kunnat saavat neuvoja erityisyksiköltä nimeltä VISO, jolla on asiantuntemusta grönlannin kielestä ja kulttuurista.

Samalla aktiiviset sijoitustapaukset arvioidaan uudelleen. Niitä on noin 300, Kristeligt Dagblad kirjoittaa.

"Ei riittävän grönlantilainen"

Ivana Nikoline Brønlundin tapauksessa kunta ei hänen mukaansa ottanut yhteyttä VISOon, koska hänen ei katsottu olevan "riittävän grönlantilainen".

Hän on syntynyt Nuukissa grönlantilaisille vanhemmille, ja hän on myös pelannut Grönlannin käsipallomaajoukkueessa. Hänet adoptoitiin myöhemmin toisille grönlantilaisille vanhemmille.

Ennen kouluikää perhe muutti Tanskaan, ja nykyään Ivana asuu äitinsä kanssa Høje-Taastrupissa.

Sermitsiaq-lehdelle Ivana kertoi, että psykologi julisti hänet sopimattomaksi vanhemmaksi, koska hänellä on trauma ja PTSD, jotka johtuvat adoptioisän tekemistä hyväksikäytöistä. Adoptioisä tuomittiin teoistaan vuonna 2022 ja on nyt vankilassa.

Ivana itse kokee muuttuneensa raskauden aikana ja ihmettelee, miksi hänelle ei annettu mahdollisuutta päästä äiti-lapsi-kotiin, jossa hän olisi voinut osoittaa kykynsä huolehtia lapsestaan.

Sermitsiaq on valittanut asiasta Høje-Taastrupin kuntaan.

Protestit levinneet myös ulkomaille

Grönlannissa järjestettiin reilu viikko sitten mielenosoitus asiasta. Mukana oli myös grönlantilaisia ja tanskalaisia poliitikkoja.

Protesteja on järjestetty myös Kööpenhaminassa, Reykjavikissä Islannissa ja Belfastissa Pohjois-Irlannissa.

Tanskassa viisi prosenttia grönlantilaistaustaisista lapsista sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Grönlannissa vastaava luku on seitsemän prosenttia.

Vertailun vuoksi vain yksi prosentti tanskalaisista lapsista sijoitetaan kodin ulkopuolelle.