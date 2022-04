MTV seuraa katujengikäräjiä: Kertooko Milan Jaff Kaivohuoneelle suunnitellusta väkivaltaiskusta vai vaikeneeko syytetty räppäri täysin?

Varustautuivat teräasein

Yksi jutun pääsyytetyistä on sosiaalisessa mediassa tunnettu räppäri Milan Jaff, 22, joka on syyttäjän mukaan helsinkiläisen katujengin pomo. Häntä sekä kahdeksaa muuta nuorta miestä syytetään törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Toinen pääsyytetyistä on räppäri Cavallinina tunnettu mies.