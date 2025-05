Yksi kysymys oli liikaa katujengiammuskelusta epäillylle – asenne muuttui täysin: "Miten toi on mahdollista"

Poliisi kiristi verkkoaan epäillyn ympärillä kuulustelu kuulustelulta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus aloitti keskiviikkona Espoon Puustellinmäessä viime jouluaattona tapahtuneen ammuskelun käsittelyn. Syytettynä on kaikkiaan 12 iältään 16– 23-vuotiasta nuorta miestä.

Suurinta osaa syytetään törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Kovimmat syytteet, murhan yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta, sai 20-vuotias keravalaismies. Syytetyt ovat pääasiassa kiistäneet rikokset.

Syyttäjän mukaan ampumisen taustalla oli kahden katujengiryhmän riitely. Toinen ryhmistä vaikuttaa pääosin Espoossa ja toinen Keravalla. Paikalle Puustellinmäkeen oli saapunut 20–30 espoolaista ja henkilöautollinen keravalaisia. Syyttäjän mukaan tarkoituksena oli väkivaltainen yhteenotto.

Ennen kuin yhteenotto ehti alkaa, keravalaisten autosta ammuttiin viisi laukausta kohti espoolaisia. Luodit osuivat kolmeen ja aiheuttivat vähäisiä vammoja. Välittömästi ampumisen jälkeen keravalaiset ajoivat pois paikalta.

Syyttäjän mukaan ampujan henkilöllisyys ei selvinnyt sataprosenttisella varmuudella, mutta syyttäjä pitää 20-vuotiasta ampujana muun muassa siksi, että hänellä oli hallussaan ase ja hän oli ollut someriidoissa erään espoolaisryhmään kuuluneen, ampumisen aiotun kohteen kanssa.

Ensimmäisessä 7. tammikuuta tapahtuneessa kuulustelussa epäilty vastaili poliisin kysymyksiin niin kuin ei tietäisi asiasta mitään. Hän kertoi olleensa jouluaattona Keravalla kaverinsa luona ja lähteneensä pois kahdelta yöllä joulupäivänä. Epäillyn mukaan hän ja kaveri polttivat kannabista. Ammuskelusta hän kertoi nähneensä maininnnan uutisissa.

Ampujaksi epäilty peitti kasvonsa oikeudenkäynnin alussa. Hänen vieressään istuu hänen avustajansa, varatuomari Tuukka Tieksola.

– Mitä sinulle sanoo paikkana Puustellinmäki, poliisi kysyi.

– Mä en tiedä, en tunne koko Espoota, epäilty vastasi?

– Kuinka hyvin tunnet aluetta?

– En tunne. Liian kaukana Keravalta.

– Eli vietät pääasiassa aikaasi Keravan suunnilla.

– Joo, mä asun siellä.

– Poliisin tietojen mukaan sinä olet ollut tapahtumapaikalla tekoaikaan. Mitä sanottavaa sinulla on tähän?

– Mä en tiedä miten se on mahdollista.

– Miten sinä liityt Puustellimäen tapahtumiin?

– Mistäs mä tiiän, teidän pitäisi tietää.

Keravalaiset ajoivat autonsa tämän kyltin lähistöllä olevaan risteykseen ennen ampumista.

Syyttäjän mukaan kyse oli selvästä valheesta. Epäillyn mainitsemaa kaveria syytetään tapauksen tiimoilta perättömästä lausumasta, sillä hän kertoi poliisin kuulustelussa samat, syyttäjän valheeksi uskomat tiedot.

Seuraavassa, kahta päivää myöhemmin pidetyssä kuulustelussa ampumisesta epäillylle kävi ilmi, että poliisi tosiaan saattaa tietää asiasta jotakin.

Poliisi aloitti kysymällä, onko epäillyn esitutkinnassa kertoma puhelinnumero tosiaan hänen. Epäilty vahvisti asian olevan niin.

Seuraavaksi poliisi kysyi, onko puhelimesta löydetty Instagram-tili hänen tilinsä. Tästä alkoi vastauslinja, joka jatkui läpi kuulustelun.

– En kommentoi, epäilty vastasi.

Poliisi taas painoi päälle.

– Poliisin suorittamien kuulustelujen ja laite-etsintöjen perusteella sinulla on ollut ennen ampumista sosiaalisessa mediassa riitaa toisen henkilön kanssa ja olet riidellyt yllä mainitulla käyttäjänimellä vastapuolen kanssa. Miten kommentoit tätä?

– En kommentoi.

– Viesteissä on mm. puolin ja toisin uhottu uskallatko sinä mennä Espooseen selvittämään asiaa vai pitääkö tämän toisen tulla (epäillyn nimi) luo Keravalle. Lopulta on sovittu tapaamisesta Espoossa. Tapahtumapaikalla on tavattu hyvissä ajoin ennen ampumista. Miten kommentoit näitä asioita?

– En kommentoi.

– Edellisessä kuulustelussa olet kertonut olleesi koko jouluaattoillan ja tapahtuma-aikaan Keravalla (perättömästä lausumasta syytetyn) kanssa. Kuitenkin laite-etsintöjen ja kuulustelukertomusten mukaan olet ollut tapahtumapaikalla tekohetkellä. Miten kommentoit tätä?

– Miten toi on mahdollista.

Sama en kommentoi -linja jatkui myös kaikissa seuraavissa viidessä kuulustelussa. Näiden kahden sanan lisäksi epäilty kertoi ainoastaan opiskelevansa ammattikoulussa, asuvansa vanhempiensa luona ja tietävänsä erään musiikkituottajan.

Tästä huolimatta poliisin verkko miehen ympärillä kiristyi kiristymistään. Se toi epäillyn kommentoitavaksi jatkuvasti uutta todistusaineistoa, esimerkiksi tämän puhelimesta löytyneitä muistiinpanoja. Ne olivat ilmeisesti rap-sanoituksia, joissa poliisin mukaan kerrotaan ammuskelusta.

– On some gang shit fuck koko lepuski Sendaan shottei drive by lähen sekunnis.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee asiaa vielä kesäkuun alussa.