Poliisi esti vakavan katujengitappelun Helsingissä – YouTube-videoilla uhoava 21-vuotias mies vangittu törkeästä rikoksesta epäiltynä

Helsingin poliisi on lokakuun alussa estänyt vakavan väkivallanteon pääkaupungissa. Helsingin rikospoliisin uutena päällikkönä pian aloittavan Markku Heinikarin mukaan tapaus liittyy katujengeihin. Käytännössä poliisi on estänyt yhteenoton jengien välillä, eikä tappelua ehtinyt syntyä.

– Tämä on ollut merkittävin tapaus, mikä on estetty, Heinikari sanoo MTV:n Rikospaikan haastattelussa.

Poliisi otti perjantaina noin kymmenen henkilöä kiinni tapaukseen liittyen. Kaksi heistä on vangittu.

Toinen vangituista on provokatiivisilla gangstarap-YouTube-videoilla julkisuuteen pyrkivä 21-vuotias mies ja toinen 25-vuotias mies. Heidät on vangittu todennäköisin syin epäiltynä törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja törkeästä ryöstöstä.

Tekoajaksi epäillylle rikokselle on Helsingin käräjäoikeuden vangitsemistietojen mukaan merkitty 2.–8. lokakuuta. Syytteennoston määräpäivä asiassa on 11. tammikuuta ensi vuoden alussa.

Aiempia rikoksia ja some-uhoa

Vangittuna olevalla 21-vuotiaalla YouTube-räppärillä on aiempaa rikostaustaa, josta on ennenkin raportoitu MTV Uutisissa.

Lisäksi 21-vuotias on aiemmin tuomittu muun muassa huomattavan kalliin takin varastamisesta Stockmannilta.

Tilanne on pahentunut

Markku Heinikari kertoo Rikospaikan tuoreessa haastattelussa, että katujengitilanne pääkaupunkiseudulla on huolestuttava ja loppukesän sekä syksyn aikana se on kääntynyt huonompaan suuntaan.

Poliisin tutkinnassa on esimerkiksi useita katujengeihin liittyviä törkeitä väkivaltarikoksia ja ampumistapauksia, joissa myös sivulliset ovat olleet vaarassa.

Heinikarin mukaan pääkaupunkiseudulla toimii vajaat kymmenen katujengiä, ja niissä keskeisiä henkilöitä on satakunta. Valtaosa heistä on ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Mukana on myös alaikäisiä.