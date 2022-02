Kahta "gangsta rap" -katujengiä epäillään kovista rikoksista pääkaupunkiseudulla – poliisi: Ravintola Kaivohuoneelle suunniteltiin aseellista hyökkäystä

Poliisin mukaan kyse on rikollista elämää ihannoivan rap-musiikin ympärille kehittyneistä ryhmistä.

Puukotuksen osalta on jo istuttu käräjillä, ja espoolaismies tuomittiin tapon yrityksestä kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomioon. Tuomio ei kuitenkaan ole lainvoimainen.

Ammuskeluja, pahoinpitely ja uhkailua

Väkivalta jatkui poliisin mukaan kesällä. Elokuun alussa 23-vuotiasta miestä oli ammuttu. Tältä osin asiaa tutkitaan tapon yrityksenä KRP:ssä, ja esitutkinta on edelleen kesken.

Espoolaisjengin puolestaan uskotaan ammuskelleen Espoon Leppävaarassa sijaitsevan kerrostalon pihalla syyskuun puolessavälissä. Yksi luodeista meni täysin sivullisten asunnon ikkunasta läpi ja luoti päätyi eteisen lattialle, poliisi kertoo. Asukkaat eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Esitutkinta on kesken.

Suunnitelma keikkaiskusta

Kaivohuoneen tapahtumien osalta epäiltyinä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta on kaikkiaan 12 helsinkiläisjengin jäsentä. He ovat iältään 18-26-vuotiaita. Kolme epäillyistä on yhä vangittuna.