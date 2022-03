Pääkaupunkiseudun väkivaltaiset katujengit käräjillä – MTV seuraa poikkeuksellista oikeudenkäyntiä paikan päällä

Poliisi kertoi aiemmin helmikuussa selvitelleensä kahden, rikollista elämäntapaa ihannoivan ja rap-musiikin ympärille kehittyneen katujengin välistä vihanpitoa. Toinen jengi on toiminut Helsingissä ja toinen Espoossa.

Käräjäoikeuteen saapuu tänään muun muassa helsinkiläisjengin johtohahmoihin lukeutuva Milan Jaff, joka on tullut tunnetuksi someräppärinä. Nuorukaisella on sosiaalisessa mediassa yli 100 000 seuraajaa, ja hän on ladannut verkkoon valtaisasti katselukertoja keränneitä musiikkivideoita, joiden aiheet pyörivät muun muassa rikollisen elämän ympärillä.