Milan Jaffin tekemä epäilty ryöstö tallentui nauhalle: Kuuntele videolta, miten räppäri uhkasi tappaa uhrin

Tässä litteroituna tilanne autossa:

Uhri: Ja sit mä tiiän, mun mutsi on nähny, ku teiät on reidat, reidattu siin, mikä se on, pub tuopis, siin ulkopuolel, joo joo.

Uhri: Et sä haluu sitä vai? Haluuks sitä vai et?

Uhri: Oh my (epäselvää), ota tost, siin varmaan seittemän sataa (epäselvää).

Uhri: No se on tyyliin kaikki, mitä mul on fucking päällä! Jos mä oisin (epäselvää) tätä tilannetta anyway! Mul ei myöskää oo himas vittuukaa, chillatkaa.