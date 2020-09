MTV oikeudessa: Katiska-vyyhdin syyttäjät eivät usko Niko Ranta-ahon pyörittäneen huumeorganisaatiota yksin – "Hän on sekoillut pahasti huumehintojen välillä"

Katkera ilmiantajaa kohtaan

Syyttäjän mukaan Helvetin enkeli syyllistyi törkeisiin huumerikoksiin

Kello 11.53 Syyttäjän mukaan oikeudenkäynnissä on tullut näytetyksi, että Helvetin enkeleiden presidentiksi uskottu Jarkko Laakso on syyllistynyt kahteen törkeään huumausainerikokseen. Laakso itse kiistää syytteet.

Syyttäjä: Ranta-ahon vastuunotto yksin on epäuskottavaa

– Ranta-ahon rooli organisaatiossa on ollut johtaa sitä, hoitaa muun muassa Aquarius-puhelimia ja rahoittaa toimintaa. Hänellä on ollut keskeinen rooli, Vesaaja kertoi.

– Kyse on laajamittaisesta doping- ja huumeaineiden välitystoiminnasta. Tällainen toiminta edellyttää muutakin kokemusta kuin aineiden käyttöä. Se vaatii organisaatiota ja sellainen organisaatio tässä on nyt kyseessä.

Syyttäjän mukaan Tranberg oli organisaation toinen johtohahmo

Organisaation pyörittäminen on syyttäjän mukaan vaatinut rahaa, ja sitä Ranta-aholla on ollut.

– Tällainen on hyvin poikkeuksellista. Mikä oli motiivi tällaiselle tunnustukselle? Sen verran jo tunnemme Ranta-ahoa, että hän on liikemies ja käy kauppaa kaikella, mikä on rahalla mitattavissa. Myös syyn ottaminen omille niskoilleen on tällainen asia, Vesaaja sanoi.