Katiska-jutussa sokkikäänne: Niko Ranta-aho tunnusti kaiken! Myönsi syytteet ja paljasti uusia suuria huumekätköjä poliisille

Katiska-jutun toinen pääsyytetyistä ja huumeliigan johtamisesta epäilty liikemies Niko Ranta-aho on maanantaina myöntänyt pääpiirteittäin kaikki häneen kohdistetut syytteet. Hän on myös tunnustanut olevansa huumekauppoja järjestellyt nimimerkki "Cobra". Aiemmin Ranta-aho on kiistänyt syytteet.