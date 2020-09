MTV Katiska-käräjillä: Niko Ranta-ahon syy yllättävälle tunnustukselle selvisi, liittyy Sofia Belórfiin – "Tilanne oli niin epätoivoinen, että hän joutui turvautumaan psykiatriseen apuun"

Ranta-aho itse Espanjassa

Niko Ranta-aho ei ole itse paikalla oikeudessa. Hän on sosiaalisen median perusteella Espanjassa tällä hetkellä.

– Syyttäjä halusi vähätellä tunnustusta, vaikka he totesivatkin, että oli erittäin poikkeuksellista myöntää rikokset. Haluttiin esittää, että hän käy kauppaa tuomiosta, koska hän on liikemies. Tämä ei vastaa asioiden kulkua, Kaitaluoma kertoi.

Halusi eroon eristyksestä

– Syyttäjät sanoivat heti Ranta-aholle, että he eivät käy kauppaa rangaistuksesta. Se ei ollut päämieheni motiivi.

– Ranta-aho on esiintynyt oikeudessa positiivisena, mutta todellisuudessa pitkä eristys oli hänelle erittäin rankka kokemus. Perheenjäsenten tapaaminen kiellettiin häneltä täysin. Ainoa kontakti oli avustajaan. Kyse oli erittäin tiukasta eristyksestä ja jyrkästä sulkemisesta ulkomaailmasta.

Tärkein motiivi oli saada tavata Sofia

"Epäoikeudenmukainen tilanne"

Kertoi suuremmista määristä

Puolustuksen mukaan 9 vuotta olisi sopiva rangaistus

Kaitaluoman mukaan on ymmärrettävää, että rangaistus tulee olemaan korkeammmasta päästä, koska huumemäärät jutussa ovat niin isoja.

Puolustuksen mukaan sopiva rangaistus Ranta-aholle olisi noin yhdeksän vuotta, koska hän on osoittanut huumekätköjä poliisille ja auttanut saamaan aineita viranomaisten haltuun.

– Enemmänkin on kyse siitä, että Ranta-aho on pyytänyt ystäviltään apua eikä heillä ole edes ollut rikollista taustaa. Kyse on ollut sattumanvaraisista ystävänpalveluksista.