Liikemies Niko Ranta-aho ja Janne "Nacci" Tranberg tänään äänessä oikeudessa ensimmäistä kertaa – turvasalin sermi estää pääsyytettyjä näkemästä toisiaan

Molemmat kiistävät syytteet, mutta tänään he pääsevät kertomaan näkemyksistään omin sanoin.

Ranta-ahon Espanjan asunnolta löytyi timantteja

Kello 10.13 Syyttäjä käy nyt läpi syytteiden kirjallisia todisteita, joten ainakin tämä aamupäivä oikeudessa on lähinnä syyttäjän yksinpuhelua.

Kirjallisten todisteiden joukossa on muun muassa Tranbergilta takavarikoituja tietokoneita, puhelimia ja sim-kortteja sekä bitcoinlompakkoja ja niissä ollutta virtuaalivaluuttaa.

Todisteiden joukossa on myös muun muassa valokuvia Niko Ranta-ahon Espanjassa sijaitsevasta asunnosta, mistä löytyi rahaa, jalokiviä, dopingaineita ja rahanlaskukone.

Kello 9.44 Tänään oikeudessa käsitellään kahta törkeää dopingrikosta, jossa molemmissa on useita syytettyjä. Tranberg ja Ranta-aho ovat näissäkin syytteissä pääsyytettyjä.

Toisessa törkeässä dopingrikoksessa on syyttäjän mukaan kyse siitä, että Tranberg ja Ranta-aho toivat laittomasti maahan dopingaineita ainakin 300 käyttöjaksoa. Tämä tapahtui vuonna 2017.

Media pääsi myös turvasaliin

Kello 9.15 Juttua käsitellään Helsingin käräjäoikeuden turvasalissa, jossa kuvaaminen on kielletty. Media pääsi tänään ensimmäistä kertaa saliin. Aiemmin toimittajat ja yleisö ovat seuranneet oikeudenkäyntiä videoyhteyden välityksellä toisesta salista.

Tänään yleisö pääsee siis näkemään ensimmäistä kertaa vangitut syytetyt. Ranta-aho on pukeutunut oikeuteen valkoiseen kauluspaitaan ja hän on laihtunut vankeusaikanaan.

Janne "Nacci" Tranberg puolestaan on poistanut kasvoistaan tatuointeja ja hänen kasvonsa ovat nyt tatuoinneista puhtaat. Sen sijaan hänen päänsä on yhä tatuoitu. Tranbergilla on yllään musta huppari.