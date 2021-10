MTV:n lukijat kertovat: Tästä syystä en ota koronarokotetta – "On jopa sanottu, että olen vastuuton äiti"

Kysyimme suomalaisilta: Miksi he et ota koronarokotetta? Näin osa Instagram-seuraajistamme vastasi:

En ole ottanut, koska en jaksa ja pysyn kaukana ihmisistä normaalistikin.

Odotan esikoistani ja silloin alussa sitä ei suositeltu. Otan, kun lapsi on syntynyt.

Ei ole syytä, en vain ota.

En ole koskaan ottanut yhtään influenssarokotetta ja olen välttynyt flunssalta. Sama tämän koronaviruksen kanssa.

Koska koronaepidemia loppuu. En ota rokotetta.

Koronarokotteiden pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tietoa kellään. Siksi en ota rokotetta.

En tarvitse rokotetta. Olen nuori aikuinen, jolla on terveelliset elämäntavat, eikä mitään riskitekijöitä.

Koska nuoren on terveellisempää sairastaa korona kuin ottaa riski, että rokotteesta tulisi sivuoireita. Lue myös: Ylilääkäri Hanna Nohynek oikoo monen rokottamattoman "terveen ja salskean nuoren" vaarallisen harhaluulon – "Se olisi ihmisten tärkeää tajuta"