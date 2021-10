Sairastavatko kaikki suomalaiset koronan, entä laumasuoja? Mika Salminen rokotekattavuudesta: "En itse usko, että ämpäreitä antamalla käännetään ihmisten päitä"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salmisen mukaan laboratoriovarmistettuja koronatartuntoja on tällä hetkellä noin 2,6 prosenttia väestöstä.

– Väestötutkimusten perusteella tiedetään, että isompi osa on sairastunut. Se on varmaan lähempänä ainakin 5 prosenttia, Salminen toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Miksi sitten puhutaan laumasuojasta?

Herääkin kysymys: Jos koronaan sairastuneita on todellisuudessa koko pandemian aikana kertynyt niin pieni määrä, miksi ihmeessä koronapandemian aikana on väläytelty termiä laumasuoja?

– Laumasuoja on vähän huono termi, Salminen myöntää.

”Rokotukset ovat se ratkaisu”

Esimerkiksi Suomen länsinaapurissa Ruotsissa pandemian aikana on pyritty kerryttämään väestöimmuniteettia.

Koronapandemia on kuitenkin Salmisen mukaan opettanut, että laumasuojan kerryttäminen sairastamisen kautta ei ole järkevää.

Sairastuvatko kaikki suomalaiset koronavirukseen?

Koronarokotteiden on todettu ehkäisevän sairastumista ja antavan hyvän suojan koronaviruksen vakavampaa tautimuotoa vastaan.

Miten käy rokottamattomien, sairastuvatko kaikki heistä?

Tuoreimman tilaston mukaan ensimmäisen annoksen 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista on saanut 84 prosenttia. Toisen annoksen on saanut 72 prosenttia vastaavasta väestöryhmästä.

Täyttä rokotesuojaa vailla on siis lähes joka kolmas 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Lisäksi rokottamatta ovat alle 12-vuotiaat.

– Siinä mielessä riski on olemassa. Jos kattavuus saataisiin yli 90 prosenttiin, oltaisiin aika hyvässä asemassa senkin suhteen, että he, jotka eivät voi rokotetta saada terveydellisistä syistä, voisivat olla paremmin suojassa.

Ilmaisilla äpäreillä kohti kunnianhimoista rokotekattavuutta?

Kattavuus on riittävä, kun yli 12-vuotiaista yli 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset.