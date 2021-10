Rokotettujen vasta-aineet vähentyneet odotettua nopeammin – mutta ne ovat vain yksi osa koronasuojaa: Näin uutinen vaikuttaa Suomen rokotesuunnitelmaan

Ei ainoa mittari

– Meillä on myös soluvälitteistä immuniteettia. On muistisoluja, joiden syntyminen rokottamisen jälkeen on myöskin hyvin tärkeässä asemassa, kun seuraavan kerran virus kohdataan. Eli pelkästään vasta-aineiden perusteella ei voi ennustaa, miten tulee käymään viruksen kanssa.

– Vasta-aineiden lasku on odotettavaakin, mutta se ei korreloi suoraan siihen, että menetettäisiin suoja vaikeaa tautia vastaan. Puolustusjärjestelmässä on niin sanottuja muistisoluja, jotka pystyvät antigeenin kohdatessaan reagoimaan nopeasti.

– Suoja vakavaa infektiota vastaan on hyvä vielä kuuden kuukauden kohdalla rokotuksesta, jos kaksi annosta on otettu kolmen viikon välein. Siksi ainakin kuusi kuukautta pärjätään, Rämet sanoo.

– Täytyy kysyä, että mikä on tärkeää rokoteohjelman näkökulmasta ja väestön suojelun ja yksilönsuojelun näkökulmasta: Onko sen tavoite estää vakavalta taudilta vai onko sen tavoite estää virusinfektiot. Meidän kansallinen koronarokotestrategiamme lähtee siitä, että meidän päämäärämme on juuri estää vakavat sairaudet ja kuolemat. Ja siinä nämä rokotteet toimivat toistaiseksi erittäin hyvin ainakin kuuteen kuukauteen asti.

Päätös ensi viikon kokouksessa?

– Toinen vielä tärkeämpi asia on, mitä tiedämme rokotteen vaikuttavuudesta väestössä. Siitähän on Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Suomessa jo tietoa, ja näemme, että rokotteen teho vakavaa tautia vastaan on erittäin hyvä kuuden kuukauden ajan siitä, kun on kaksi rokoteannosta saanut, Nohynek sanoo.