"Ei ole rahaa, ei resursseja, ei lääkäreitä, ei hoitajia" – HUSin toimitusjohtaja pelkää rokottamattomien rasittavan sairaaloita vuosia

– Pieni epäilys on kuitenkin takatajunnassa (että näin ei käy). Vauhti on kummallisen hidastunut. Mahtaako riittää maaliin asti? Meillä on edelleen (vain) sen ykkösrokotteen ottaneita aika paljon, Mäkijärvi sanoo MTV:n Viiden jälkeen -haastattelussa.