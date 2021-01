Hoitajat avoimina tunnoistaan koronarokotteen eturintamassa: "Tuntuu, että olemme koekaniineja yhdessä vanhusten kanssa"

Etulinjassa koronaa kohtaavat hoitajat ovatkin joutuneet jo tärkeän kysymyksen eteen. Vaakakupissa on ollut pelko rokotteen mahdollisista sivuvaikutuksista ja toisaalta vastuu potilaiden ja läheisten suojelemisesta.

MTV Uutisten haastatteli neljää hoitajaa, joille on tarjottu mahdollisuutta ottaa koronarokote. Sanni ja Anna päätyivät odottamaan, kun taas Marcus Norrgård ja Tiia ottivat rokotuksen joulukuussa ensimmäisten joukossa.

Sanni, Anna ja Tiia eivät esiinny artikkelissa oikeilla nimillään, koska aihe on työpaikoilla arka. Haastateltavat työskentelevät erilaisissa hoitotehtävissä eri puolilla Suomea, ja heille kaikille on tarjottu mahdollisuutta ottaa koronarokote ammatinsa vuoksi. Omalla nimellä artikkelissa esiintyy Meilahden teho-osastolla työskentelevä Marcus Norrgård.

Koronarokotteen sivuvaikutukset mietityttävät

Osa hoitajista epäröi rokotuksen ottamista, sillä pelkäävät rokotteen mahdollisia sivuvaikutuksia. Sama on mietityttänyt myös tehohoitajana työskentelevää Sannia ja lähihoitajana työskentelevää Annaa.

He eivät ole ottaneet koronarokotetta, vaikka se olisi ollut mahdollista.

Video: Asiantuntija vastaa, miten nopea rokotekehitys on ollut mahdollista. Juttu jatkuu videon jälkeen...

Marcus arvioi rokotteen hyödyn suuremmaksi

– Mahdolliset sivuoireet kuvailtiin samankaltaisiksi kuin muidenkin rokotteiden kohdalla, enkä näin ollen ollut huolestunut. Influenssarokote on jokavuotinen ja siitä on tullut itselleni samoja oireita kuin nytkin koronarokotteesta.

Vauvahaaveet ja allergia vaikuttavat päätökseen

Terveyskeskuksen vuodeosastolla työskentelevän Annan työpaikalla on rokotettu hoitohenkilökuntaa jo parin viikon ajan, ja hänelläkin on jo mahdolliset rokotuspäivät tiedossa.

Alanvaihtoa suunnitteleva Anna ei ole varma, ottaako koronarokotetta kahdesta syystä. Hän on moniallergikko ja pelkää rajua reaktiota. Sen lisäksi hän suunnittelee perheenlisäystä.

– Suurin osa meidän työpaikalla on ottamassa rokotetta, mutta osa samalla alalla olevista kavereistani miettii edelleen. Hedelmällinen ikä vaikuttaa monella.

Itse rokotteen ottaneen Tiian kollegoissa on myös henkilöitä, jotka epäilevät rokotteen ottamista juuri raskauden vuoksi.

– Tiedän, että on yksittäisiä henkilöitä, jotka vielä miettivät rokotteen ottamista, esimerkiksi raskaana olevat. Suurin osa työpaikaltani on sen kuitenkin halunnut ottaa.

Rokotetut saaneet vain lieviä sivuvaikutuksia

Koronapotilaita HUSin teho-osastolla hoitava Marcus on myös saanut jo toisen rokoteannoksen.

Sekä Tiia että Marcus kokevat, että tietoa on ollut riittävästi tarjolla ja he luottavat terveysviranomaisten näkemykseen siitä, että koronarokote on tie pandemian selättämiseen.