Ylilääkäri Hanna Nohynek oikoo monen rokottamattoman "terveen ja salskean nuoren" vaarallisen harhaluulon – "Se olisi ihmisten tärkeää tajuta"

Myös "terve ja salskea nuori" voi sairastua vakavasti

Ylilääkärin mukaan kyseessä on täysi arpapeli: Toiset nuorista ja perusterveistä ihmisistä sairastuvat vakavasti toiset taas säilyvät ilman sen suurempia oireita.

– Keskimäärin toki on niin, että nuorempi ihminen sairastuu harvemmin vakavasti kuin vanhempi ihminen, mutta kukaan ei voi sitä omalta osaltaan tietää, miten tulee tapahtumaan.

Rokottajia on, rokotteen ottajia ei niinkään

Koronarajoituksista ja -suosituksista luovutaan kokonaan, kun rokotekattavuus on Suomessa riittävän korkea.

Kattavuus on riittävä, kun yli 12-vuotiaista yli 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.