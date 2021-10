Suvi, 44, ei halua ottaa koronarokotetta ja kertoo nyt miksi – rokotettujen asenne sapettaa: "Rokotekeskustelu jakaa ihmiset selvästi kahtia"

Miksi joku ei halua ottaa koronarokotetta, vaikka sen antamasta suojasta koronavirusta vastaan on tieteellistä näyttöä?

Ulkoterassilla MTV Uutisten toimittajaa oli vastassa nainen, joka on kokenut elämässään kovia.

Syitä on monia, mutta perimmäinen syy on nimenomaan hänen ms-tautinsa.

Hänen lääkärinsä on aiemmin todennut, että pienikin asia voi pahentaa taudin kehitystä.

– Olen jutellut ms-potilaiden kanssa, ja aika monella ms-tauti on säikähtänyt koronarokotteesta.

– Koen, että on aivan liian suuri riski tökkiä ihon alle jotain, josta ei oikeasti hirveästi tiedetä. En halua turhaan riskeerata terveyttäni, hän perustelee.

Mitä muita syitä Pehkosen rokottamattomuuden taustalla on? Kuuntele yllä olevalta videolta Suvi Pehkosen haastattelu!

"Jokseenkin tunnen niin, että olen hylkiökansalainen"

Koronarajoitukset ja -suositukset poistuvat, kun yli 12-vuotiaista yli 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset.

Hän pelkää, että jos hän ei ota koronarokotetta, hän ei esimerkiksi voi käydä ravintoloissa ja tapahtumissa tai pääse matkustelemaan samalla tavalla kuin he, jotka ovat koronarokotteet ottaneet.

Ymmärrystä rokotetuille – huonolle asenteelle ei niinkään

Pehkonen korostaa, ettei hän ole rokotevastainen – hän on koronarokotekriittinen.

Ja vaikka hän ei itse koe olevansa vielä valmis ottamaan koronarokotetta, hän ymmärtää, miksi suurin osa suomalaisista on tehnyt niin.

Esimerkiksi hänen keuhkosyöpään sairastunut äitinsä on ottanut koronarokotteen välttääkseen taudin vakavamman tautimuodon.

– Jokainen saa mielestäni tehdä niin kuin parhaaksi näkee. Jokaisella on oma keho, josta huolehtia – minä yritän parhaani mukaan pitää huolta omastani, Pehkonen pohtii hymynkare huulillaan.

– Musta tuntuu, että rokotetuilla ihmisillä on tullut vähän sellainen ”me ollaan parempia kansalaisia” -asenne, heillä on oikeus parempaan tai että he eivät kuluta enää valtion rahoja, koska ovat ottaneet rokotteen.