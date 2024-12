Elintarvikkeena Suomeen tuotavaa ilokaasua käytetään yhä useammin päihteenä. Asiantuntijan mukaan se voi aiheuttaa salakavalia ja vakavia hermosto-oireita. Ruotsissa ilokaasun aiheuttamat vammat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja samaa pelätään myös Suomessa.

Myrkytystietokeskuksen ylilääkärin Tuomas Liliuksen mukaan ilokaasu on vaarallisinta pitkään käytettynä.

Akuutit haittavaikutukset sen sijaan näkyvät terveydenhuollossa vain vähän. Niitä ovat esimerkiksi kylmän kaasun hengittämisestä tai sylinterin pitämisestä aiheutuneet paleltumat nieluun, käsiin tai reisiin.

Ilokaasun käyttäjän ääni voi myös käheytyä kylmän kaasun hengittämisestä.

Pitkäaikaisen käytön oireet salakavalat

Pitkäaikainen ilokaasun päihdekäyttö voi johtaa hermovaurioihin. Lilius kuvaa oireita salakavaliksi ja moninaisiksi.

– Pitkäaikaiseen altistukseen liittyy hyvin salakavala oirekuva, joka näyttäytyy usein hermovauriona. Se alkaa pienestä puutuneisuuden tunteesta käsissä ja johtaa vähitellen tasapainovaikeuksiin ja jopa kävelykyvyn menettämiseen, Lilius kertoo.

Ilmiö keskittyy pääkaupunkiseudulle. Liliuksen mukaan Husissa on viime vuosien aikana ollut hoidossa noin parikymmentä potilasta ilokaasun aiheuttamien vakavien neurologisten vammojen vuoksi. Kävelykykynsä menettäneitäkin potilaita on ollut. Tämä on kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Päihteenä käytettävä, elintarvikkeeksi Suomeen tuotu ilokaasu on tärkeä erottaa lääkkeellisestä ilokaasusta, sillä lääkkeellinen ilokaasu on tarkkojen laatu- ja puhtausvaatimusten mukaisesti tuotettua, ammattilaisen annostelemaa ja se sekoitetaan aina happeen.

Suuri osa Suomeen elintarvikekäyttöön tuodusta ilokaasuista päätyy päihteeksi. Juttu jatkuu videon alla.

7:47

Ilokaasun päihdekäyttö voi viedä jopa hengen – silti sen käyttö kasvaa kohisten.

Ilokaasu estää elintärkeän B12-vitamiinin toiminnan

Ilokaasu tekee keholle tärkeän B12-vitamiinin toimintakyvyttömäksi. Siksi hoito aloitetaan aina B12-vitamiinin korvaushoidolla.

Aina vitamiinikorvaushoito ei kuitenkaan toimi. Usein joitakin oireita jää, eikä hermovaurioista toipuminen ole täydellistä.

– Jos ilokaasun käyttö jatkuu, tilanne ei parane. Eli ihan ensimmäinen asia on se, että se päihdekäyttö pitää lopettaa, Lilius sanoo.

Keuhkoissa ilokaasu korvaa hapen, ja suljetusta välineestä käytettäessä tämä voi pahimmillaan johtaa aivovaurioon ja sen myötä kuolemaan. Suomessa kuolemantapauksia ei toistaiseksi ole raportoitu.

Länsinaapurissamme ilokaasun käyttö on aiheuttanut suurempia ongelmia kuin Suomessa. Lilius pelkää, että olemme samalla tiellä.



– Ruotsissa pitkäaikaisen käytön haittojen, kuten hermovaurioiden ja verisuonitukosten, määrä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana räjähdysmäisesti, suorastaan eksponentiaalisesti.

– Pelkona on tietysti se, että tämä tilanne lähtee kärjistymään myös Suomessa.

Sylinterikokojen myötä myös käyttömäärät kasvavat

Ilokaasusylinterien koko on vähitellen kasvanut. Aiemmat kahdeksan gramman sylinterit ovat vaihtuneet jättikokoihin.

Nyt ilokaasua saa 700 gramman ja jopa kahden kilon pakkauksissa, jotka käyttäjän näkökulmasta voivat olla helpompia ja yksinkertaisempia. Niitä lojuu ajoittain tyhjinä metsiköiden reunoissa, teiden varsilla ja festarialueilla.

– Epäilen, että näiden isojen sylintereiden tuominen markkinoille on johtanut käyttömäärien lisääntymiseen ja sen myötä hermovaurioiden kehittymiseen, Lilius sanoo.

Käyttömäärien myötä myös ilokaasun aiheuttamat kuormitus ympäristölle kasvaa. Ilokaasu on noin 300 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu hiilidioksidiin verrattuna.



– Yhden 700 gramman sylinterin käyttö vastaa lentokoneella lentämistä Helsingistä Kittilään ja takaisin.