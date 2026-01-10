Oulun poliisi tutkii Raahessa eilen illalla tapahtunutta liikennerikosta. Päihtynyt kuljettaja törmäsi muun muassa kauppaliikkeen ulko-oviin.

Oulun poliisilaitoksen Raahen alueen poliisipartiot saivat perjantaina 9.1. hieman klo kahdeksan jälkeen illalla tehtävän Raahen keskustan lähistölle. Ilmoituksen mukaan autolla oli törmätty kauppaliikkeen oviin. Törmäyksen jälkeen kuljettaja oli poistunut paikalta autollaan.

Auto ja kuljettaja tavoitettiin jonkin ajan kuluttua lähistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen alueelta. Poliisin mukaan kuljettaja oli silminnähden päihtynyt.

– Tapahtumaa selviteltäessä kävi ilmi, että kuljettaja oli ennen kauppaliikkeen oviin törmäämistä osunut suojatien liikennemerkkiin. Kauppaliikkeen pihalta poistuttuaan hän oli törmännyt matkalla vielä toisen kiinteistön puiseen piha-aitaan, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Kuljettajaa epäillään tässä vaiheessa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.