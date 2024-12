Ilokaasun käyttö päihteenä on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Etsivien nuorisotyöntekijöiden mukaan ilokaasua on helppo hankkia, sillä se on laillista.

Ilokaasua saa tuoda Suomeen elintarvikekäyttöön. Elintarviketeollisuudessa sitä käytetään muun muassa vaahdottamaan kermaa.

Suuri osa elintarvikkeena Suomeen tuodusta ilokaasusta päätyy todellisuudessa päihteeksi. Päihdekäyttöön sitä ei ole sallittua myydä, mutta asian todentaminen on hankalaa.

Helsingin etsivät nuoristyöntekijät Anki Herlin ja Sauli Taipale muistuttavat, että suurin osa nuorista voi hyvin, eikä käytä päihteitä.

– Sitten on se marginaali, joka käyttää päihteitä ja jolla elämänhallinta on heikohkoa, Herlin sanoo.

Herlin toteaa, että koska ilokaasu ei ole laitonta, sen hankkiminen on suhteellisen helppoa.

– Toinen on se, että ilokaasun vaikutus on aika nopea eikä se näy missään. Eli kiinnijäämisen riski on myös pienempi, Herlin sanoo.

Taipale muistuttaa, että päihteet ovat aina vaarallisia ja niiden käyttöön sisältyy riskejä.

– Kun päihde nousee suosioon, sosiaalisessa mediassa saattaa levitä väärää tietoa siihen liittyen. Ja tämä voi entisestään lisätä käyttöön liittyviä riskejä, Taipale sanoo.

Ilokaasu voi pitkään käytettynä aiheuttaa muun muassa hermovaurioita, verisuonitukoksia ja johtaa jopa kävelykyvyn menettämiseen.

Avoin keskusteluyhteys nuoreen kannattaa säilyttää

Etsivät nuoristyöntekijät neuvovat vanhempia pitämään keskusteluyhteyden avoinna nuoriin kaikissa tilanteissa.

Taipaleen mukaan nuoruuteen kuuluu tietynlainen haastaminen ja aikuisten reaktioiden testaaminen.

– Siksi on tärkeää, että nuori pystyy kotona tai jonkun turvallisen aikuisen kanssa keskustelemaan avoimesti. On tärkeää olla kiinnostunut nuoren elämästä, kenen kanssa ja missä hän viettää aikaa. Tämä on keskeistä varhaisessa puheeksi otossa ennen kuin mitään kokeiluja on ollut, Taipale toteaa.

Herlinin mukaan on tärkeää, että nuoren on aina turvallista tulla kotiin.

– Vaikka nuori on tehnyt virheitä, hän voi kuitenkin tulla kotiin ja keskusteluyhteys säilyy, Herlin sanoo.

Nuorille hänellä haluaa sanoa, että yksin ei kannata jäädä.

– Pitäkää huolta kavereistanne.

