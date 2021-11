MTV:n kevään 2022 ohjelmisto julki – luvassa riemua, rakkautta, yllätyksiä ja jännitystä

Kotimainen viihde

Kenen kotona?

6.1. alkaen, MTV3 ja mtv-palvelu

3. tuotantokausi

Odotettu Kenen kotona? tulee taas! Ohjelman jokaisessa jaksossa pääsemme tutustumaan neljään erilaiseen kotiin ja arvailemaan, kenen kotona milloinkin ollaan. Neljä toisilleen tuntematonta asukasta tietävät toisistaan vain nimen ja ammatin lähtiessään yhteiselle kyläilykierrokselle. Voiko pelkän ulkoisen olemuksen ja ammatin perusteella arvata, miten kukakin asuu?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tähän leikkimieliseen kilpailuun pääsee katsojakin mukaan ja on ihan selvää, että kotisohvallakin alkaa kilpailu siitä, kuka parhaiten yhdistää kodin ja asukkaan! Kun kaikki kodit on nähty, paljastetaan oikeat vastaukset. Luvassa on yllätyksiä niin kilpailijoille kuin katsojillekin. Samalla päästään kurkistamaan, miten suomalaiset asuvat, bongaamaan pinnalla olevat sisustustrendit ja poimimaan parhaat ideat omaan käyttöön. Sarjan juontaa ihastuttava Tuija Pehkonen.

Koko Suomi leipoo

10.1. alkaen, MTV3 ja mtv-palvelu

7. tuotantokausi

Rakastetun Koko Suomi leipoo -ohjelman seitsemäs kausi on todellinen tunteiden vuoristorata leivonnan herkullisessa maailmassa. Miten leipurit selviytyvät haastavista leivontatehtävistä yksi toisensa jälkeen ennätyshelteiden keskellä?

Luvassa on ennennäkemättömiä käänteitä, jotka pistävät kilpailijoiden päät pyörälle. Näemme ohjelmassa myös kaikkien aikojen haastavimman kakkutehtävän. Kausi huipentuu finaaliin, jossa palkitaan Suomen paras kotileipuri. Ohjelma on kuvattu Backbyn kartanossa Espoossa. Juontajana jatkaa Anne Kukkohovi ja tuomareina Toni Rantala sekä Markus Hurskainen.

Kultainen Venla 2021

14.1.

MTV3 ja mtv-palvelu

Vuoden 2021 parhaat televisio-ohjelmat ja niiden tekijät palkitaan suorassa lähetyksessä Kansallisoopperan Alminsalista. MTV esittää gaalan suorana lähetyksenä.

Olen Julkkis...Päästäkää Minut Pois!

tammikuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

Maailmalla huippusuosittu I'm a Celebrity... Get Me Out of Here saapuu vihdoin Suomeen! Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -ohjelmassa julkisuudesta tunnetut henkilöt matkaavat viikoiksi kauas viidakkoon alkeellisiin ja äärimmäisiin olosuhteisiin kilpailemaan fyysisesti ja psyykkisesti vaativissa haastetehtävissä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mitä tapahtuu, kun luksuselämän keskeltä äärimmäisiin olosuhteisiin viidakkoon heitetty joukko kuuluisuuksia joutuu itse hankkimaan ruokansa sekä erilaiset hyödykkeet leiriinsä kilpailemalla päivittäin uuvuttavissa, mutta myös hauskoissa haastetehtävissä?

Tehtävät vaihtelevat fyysisesti ja psyykkisesti erittäin vaativista haasteista älyllisiin sekä iljettäviin tehtäviin, ja julkkisten tavoitteena on kerätä yhteistä hyväntekeväisyyspottia valitsemalleen kohteelle. Mikäli viidakon olosuhteet käyvät liian koviksi, on kilpailijalla on vapaus huutaa milloin vain “Olen Julkkis… Päästäkää Minut Pois!”, ja vetäytyä näin välittömästi pois kisasta. Viimeisessä jaksossa nähdään, kenestä kruunataan viidakon kuningas tai kuningatar.​

Ohjelman juontajina nähdään Janne Kataja ja Aku Hirviniemi, joiden tehtävänä on pitää katsojat kartalla kilpailun käänteistä. Juontajakaksikko kommentoi leirin tapahtumia omasta viidakkopuumajastaan ja kannustaa leiriläisiä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen haastetehtävissä. Isossa-Britanniassa ohjelmaa on tehty jo 20 tuotantokauden verran, jossa se on noussut ansaitusti isoksi puheenaiheeksi.

Putous

helmikuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

14. tuotantokausi

Suomen rakastetuin viihdeilmiö Putous jatkuu helmikuussa! Ohjelman juontajana jatkaa Putous-konkari Christoffer Strandberg. Jo 14. kaudelleen edennyt viihdeohjelma tarjoilee tälläkin kaudella reippaan annoksen takuuvarmaa koko perheen laatuviihdettä.

Suorien lähetysten aikana on luvassa sopivassa suhteessa sekä uutta että vanhaa, kun ohjelman tekijät marssittavat Putous-estradille ruutuajan täydeltä sketsejä, improvisaatiota, musiikkia sekä yllätyksiä rakastetuissa ohjelmaosuuksissa kuten Tulikoe, Viikkokatsaus ja Sarjapudottaja. Kaiken kruunaa järjestyksessään 14. sketsihahmokilpailu uusine hahmoineen, hokemineen ja yllätyskäänteineen.

Kuutamolla

helmikuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

3. tuotantokausi

Supersuosittu Kuutamolla jatkuu MTV:n keväässä! Kansakunnan enigmaattisin viihdeohjelma jatkaa hyväksi havaitulla valehtelun ja salaperäisyyksien linjalla. Janne Kataja toimii itseoikeutettuna isäntänä ja pitää huolen sekä katsojien että vieraiden viihtyvyydestä. Jokaisessa jaksossa kolme vierasta kokoontuu kertomaan tarinoita. Kilpailijoiden ja yleisön tehtävänä on tunnistaa valhe totuuksien joukosta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tällä kaudella Janne Kataja on hellämielistynyt entisestään ja jakaa palkintoja milloin mistäkin syystä! Onko joku takaperinjuoksun maailmanmestari? Onko joku suudellut kuningatar Elisabetia? Miksi kukaan ikinä haluaisi nukkua viikon putkeen bajamajassa? Nämä tai sitten jotkut muut omituiset kysymykset saavat vastauksen, kun Kuutamolla palaa uusin jaksoin.

Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi

helmikuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

2. tuotantokausi

Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -ohjelman toisella kaudella kymmenet julkisuudesta tutut ihmiset ovat jälleen salassa suunnitelleet tunteita nostattavia esityksiä, jotka pursuavat kunnioitusta, kiitollisuutta ja rakkauden tunnustuksia. Saamme nähdä muun muassa ystäväporukan yllätyksen huippuartistille, muusikon kunnianosoituksen poliitikkoystävälle sekä vilpittömän rakkauden ylistyksen entiselle rakastetulle. Ohjelmassa myös juhlitaan äidin rakkautta, nostetaan esille upeita tekijöitä ja tärkeitä inspiraation lähteitä. Show’n seremoniamestarina toimii viime kaudelta tuttuun tapaan Marja Hintikka.

Tuleva Laulu rakkaudelle -kausi tarjoilee myös erikoisjakson, jossa juhlitaan satavuotiasta Pelastakaa Lapset -järjestöä. Yllätysten tuoliin nousee tuolloin suomalaisia arjen sankareita, jotka ovat suurella sydämellä auttaneet lapsia hädän hetkellä. Erikoisjaksossa kiitetään julkisuudesta tuttuja sekä tuntemattomia lasten tukijoita yllättämällä heidät ykkösrivin artistien musiikkiesityksillä, jotka lämmittävät niin studioyleisön kuin kotikatsomonkin sydämet.

Pitääkö olla huolissaan?

helmikuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

11. tuotantokausi

Jo käsitteeksi muodostuneesta kysymyksestään tuttu paneelishow jatkaa uusin jaksoin. Tosin ”show” on ylimitoitettu sana kuvaamaan tunnelmaa, jossa voi kuulla hilseen irtoavan ja seinän maalien rapisevan. Tämä Levyraadista, Ruutuysistä ja Love Islandista vaikutuksia imenyt keskeislyyrinen ohjelma tuo ruutuun taas samat naamat eli Jenni Pääskysaaren, Miika Nousiaisen, Tuomas Kyrön ja Kari Hotakaisen. Luvassa on jälleen puhetta ei yhtään mistään ja samalla kaikesta.

MasterChef Suomi

helmikuussa

MTV3 ja mtv-palvelu

2. tuotantokausi

Keväällä 2022 MasterChef-keittiön valtaavat amatöörikokit! Satojen hakijoiden joukosta valitut Suomen parhaat kotikokkaajat havittelevat liekinkuumaa MasterChef Suomi -arvonimeä ja 10 000 euron rahapalkintoa. Keittiö täyttyy rakkaudesta ruokaan, ilosta ja naurusta, liekeistä ja savusta, vahvoista tunteenpurkauksista ja jännittävistä kohtaamisista ravintola-alan huippuammattilaisten kanssa. Riittävätkö taidot kelloa vastaan kokatessa miellyttämään tuomaristoa?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kokkien matka kohti unelmien mestaruutta ei jätä yhtäkään silmäkulmaa kuivaksi – amatöörikokkien taso huikaisee myös tuomarit kyyneliin. Alkavalla kaudella Kape Aihisen seuraksi liittyy kaksi uutta, myöhemmin paljastettavaa tuomaria.

Bachelor 2022

maaliskuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

Kevät 2022 tulee tihkumaan romantiikkaa, kun kaikkien aikojen ikonisin deittailuohjelma Bachelor valtaa katsojien televisioruudut ja sydämet. Tällä kertaa rakkautta etsii ihana kolmekymppinen sinkkumies, joka on enemmän kuin valmis sitoutumaan.

Bachelorin sydäntä tavoittelee joukko upeita ja persoonallisia naisia, jotka pääsevät tutustumaan häneen upeissa ja eksoottisissa puitteissa. Kaudella tullaan näkemään jännittäviä ja yllättäviä käänteitä, jotka saattavat kääntää kaiken ylösalaisin. Se on varmaa, että tämä sydänten taistelu tulee saamaan lisää draamakertoimia, eikä mikään ole ennallaan. Ohjelman juontaa Mikko Parikka.

Bachelor: Ruusun jälkeen

maaliskuussa, mtv-palvelu

Bachelor: Ruusun jälkeen -ohjelmassa Juontaja Mikko Parikka palaa ennennäkemättömiin hetkiin ohjelmaan osallistuneiden naisten kanssa. Ohjelmassa hypätään kulisseihin jokaisen Bachelor 2022 -jakson päätteeksi, ja seurataan mitä huvilalla tapahtuu, kun poikamies ei ole paikalla. Muistellaan mennyttä ja sanotaan se, mitä sanomatta jäi.

Suomen surkein kuski

maaliskuussa, Sub ja mtv-palvelu, 8. tuotantokausi

Luvassa on jälleen vauhtia ja vaaratilanteita, kun 10 uutta surkeaa kuskia pääsevät näyttämään koko kansalle ajotaitonsa hauskojen ja jännittävien tehtävien parissa. Ohjelmasarjan kahdeksannella kaudella näemme päivitettyjen klassikkojen lisäksi uusia tehtäviä sekä yllätyksenä julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Surkeimpien kuskien kilpasuorituksien ohessa saamme julkkisvieraiden ajotyylinäytteet, kun he pistäytyvät testaamassa samoja kisatehtäviä kuin kilpailijat.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ohjelman juontaa käryävien kytkimien keskeltä Eero Ettala ja surkeimpien kuskien läheltä piti -tilanteita arvioivat tuomaristoon paluun tekevä formulakuski Emma Kimiläinen yhdessä poliisi Sari Nuolikosken sekä ajovalmentaja Tuomo Nikkolan kanssa.

Kotoisa

maaliskuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

5. tuotantokausi

Kotoisan viidennellä tuotantokaudella Niina Ahonen ja Rickard Carlsson toteuttavat erilaisissa kodeissa entistäkin isompia muutoksia. Myös pihoilla nähdään näyttäviä ja yllätyksellisiä muutoksia, joista vastaavat Helga Andersson sekä veljeksetArto Kontio ja Tero Kontio. Viides kausi laajenee Kotoisa 48 h -erikoisjaksojen voimin, joissa Niina ja Rickard loihtivat muutoksia 48 tunnissa.

Maajussille morsian

maaliskuussa, MTV3 ja mtv-palvelu, Maajussien esittelyjakso

Maajussille morsiamen 15. kausi avataan esittelyjaksolla, jossa tapaamme Vappu Pimiän johdolla kahdeksan maaseudun miestä ja naista, jotka ovat valmiina rakkaudelle. Suosikkisarjassa seurataan pelottomia maajusseja, jotka toivovat löytävänsä tosirakkauden heitä kirjeitse lähestyneiden sinkkujen joukosta.

Lego Masters Suomi

maaliskuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

Mitä sinä rakentaisit kolmella miljoonalla LEGO-palikalla? Keväällä nähdään kenestä tulee ensimmäinen LEGO Masters Suomi -voittaja, kun maailmalla menestynyt LEGO Masters -formaatti saapuu Suomeen!

Jaakko Saariluoman juontamassa ohjelmassa kahdeksan erilaista rakentajaparia kilpailee toisiaan vastaan näyttävissä ja vaativissa haasteissa, joissa edes mielikuvitus ei ole rajana! Teoksia tarkastelee ja arvioi arvovaltainen päätuomari LEGO Groupin Creative lead Esa Nousiainen.

Tämä on ohjelma luovuudesta, intohimosta sekä uskomattomasta taidosta – todellista kilpailurealityjen aatelia! LEGO Masters on brittiformaatti, joka on kotimaansa lisäksi nähty muun muassa Australiassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa.

Suomen kaunein koti: kesämökit

maaliskuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

Tuomarikolmikko toimittaja Hanna Sumari, arkkitehti Sini Rainio ja sisustusarkkitehti Tero Pennanen kiertävät jälleen halki kesäisen Suomen ihastelemassa ja arvioimassa kolmeakymmentä persoonallisen upeaa ja yllättävää kesänviettopaikkaa.

Uudella kaudella nähdään modernia hirsirakentamista, perinteisiä pyöröhirsimökkejä sekä kauniisti sisustettuja kesäkoteja – ripausta designia unohtamatta! Mukaan upeiden kesäparatiisien joukkoon mahtuu myös suloisia mummonmökkejä, 70-luvun tyypillisiä lautaverhoiltuja mökkejä sekä sähköttömiä piilopirttejä luonnon helmassa.

Kauniita kesäpaikkoja päästään ihailemaan aina Hangosta Lappiin ja Järvi-Suomesta länsirannikon merimaisemiin. Uutuutena tällä kaudella ohjelman erikoisjaksossa kurkistetaan myös julkisuudesta tuttujen ihmisten kesäpaikkoihin.

Sukuni salat

myöhemmin keväällä, MTV3 ja mtv-palvelu

2. tuotantokausi

Sukuni salat palaa ruutuun keväällä 2022 kymmenen uskomattoman ja koskettavan jakson voimin. Marja Hintikan johdolla tunnettu henkilö matkaa oman sukunsa menneisyyteen. Sarjan toisella kaudella ihmetellään elämää keskiaikaisessa linnassa, selvitetään murhamysteeri, tutustutaan tuntemattomaksi jääneeseen sukulaiseen ja matkustetaan Euroopan laidalle. Sukuni salat tarjoaa jälleen liikuttavia, ilahduttavia ja kaihoisiakin hetkiä, kun ovet menneeseen aukeavat päähenkilöille ja tapahtumat heräävät henkiin.

Myyrä

myöhemmin keväällä, MTV3 ja mtv-palvelu

3. tuotantokausi

Myyrän kolmannella tuotantokaudella julkisuudesta tutut henkilöt suuntavat vaiherikkaalle seikkailulle ulkomaille juontaja Roope Salmisen johdolla. Heidän tavoitteenaan on kerätä rahaa yhteiseen voittopottiin ratkomalla tehtäviä, jotka vaativat älyä, taktikointia sekä fyysistä taituruutta. Yksi kilpailijoista on kuitenkin Myyrä - petturi ja salainen sabotööri, joka heittää kapuloita ryhmän rattaisiin. Hänen tavoitteenaan on pitää porukan voittopotti mahdollisimman pienenä, jäämättä itse kiinni.

Myyrä-testissä vähiten Myyrän henkilöllisyydestä huonoiten perillä oleva kilpailija lähtee kotimatkalle. Kohti kauden loppua epäilysten verkko kiristyy ja sitä vaikeampaa on Myyrän pysytellä piilossa. Finaalissa jäljellä on jäljellä enää kolme kilpailijaa, joista yksi voittaa koko kertyneen voittopotin itselleen ja yksi paljastuu kanssakilpailijoita ovelin keinoin huiputtaneeksi Myyräksi!

Uutuutena jokaisen jakson yhteydessä Myyrän metsästystä jatketaan mtv-palvelussa vakiokommentaattorin ja vierailevien tähtien voimin.

Suurmestari

myöhemmin keväällä, MTV3 ja mtv-palvelu

Suurmestari on yllättävän epätavallinen viihdeohjelma, jossa viihdetaiteilijat kilpailevat Suurmestarin suosiosta tämän laatimissa erikoislaatuisissa tehtävissä. Suurmestarina ylintä valtaa käyttää Jaakko Saariluoma, apukätenään tarkkanäköinen tuomari Pilvi Hämäläinen. Tehtävät hipovat tälläkin kaudella surrealismia, ja testaavat kilpailijoiden älyä, taitoa ja oivalluskykyä monin eri tavoin.

Draamat ja komediat

Keväällä kotimaisten sarjojen ystävät saavat nauttia MTV:llä C More -alkuperäissarjojen, kuten huippusuositun Aallonmurtajan, Suomen pitkäikäisimmän poliisidraaman Roban ja ykköskaudellaan katsojia koukuttaneen Hotel Swanin uusista kausista.

C More julkaisee kevään mittaan lukuisia kotimaisia alkuperäissarjauutuuksia. Luvassa on lehtimies Urpo Lahtisesta kertova Hymyä!, Matti Yrjänä Joensuun klassikkodekkareihin perustuva Harjunpää sekä Nokian tarinaa valottava Made in Finland.

Salatut elämät

3.1. alkaen, MTV3 ja mtv-palvelu

Muutoksen tuuli viuhuu Pihlajakadulla. Vanhat tutut palaavat, mutta hyvästeiltäkään ei vältytä. Kuka joutuu sopeutumaan isän rooliin? Entä kuka haluaa äidiksi ja kuka ei todellakaan? Uusia ihastuksia tulee kuin sieniä sateella, mutta kummasti vaan aina joko vanha suola tai kielletty hedelmä on se ykkösvaihtoehto. Rakastettu päivittäissarja Salatut elämät jatkuu lyhyen joulutauon jälkeen heti tammikuun alussa.

Kämppikset

13.1. alkaen, C More

C Moren vaikuttava kotimainen alkuperäissarjakattaus saa herkullisen lisäyksen draamakomedian kentältä Kämppikset-uutuussarjan muodossa. Hulvattomassa sukupolvikomediassa seitsemänkymppiset seniorit ja teini-ikäiset juniorit muuttavat kimppakämppään ja elävät yhdessä kuin viimeistä päivää.

Sarjaa tähdittävät muun muassa Pertti Sveholm, Eeva Litmanen, Jukka-Pekka Palo, Marja Packalén, Sinikka Sokka, Kiti KokkonenjaThelma Siberg.

Karuselli

21.1. alkaen, MTV3 ja mtv-palvelu

Aallonmurtaja

24.1. alkaen, MTV3 ja mtv-palvelu

3. tuotantokausi

C More -alkuperäissarja Aallonmurtajan kehuttu rikossaaga saa jatkoa uuden jännittävän tuotantokauden myötä. Uutuuskaudella rikollisten karu arki pyörii vankilassa, jossa suurin osa Aaltosen jengistä suorittaa tuomioitaan. Tuula Aaltonen lapsineen on puolestaan muuttanut korsolaiseen vuokrakolmioon ja talousahdinko ajaa hänet jälleen rikolliseen liiketoimintaan. Aallonmurtajan pääosissa nähdään Maria Ylipää, Turkka Mastomäki, Aleksi Kaukamo, Sara Pehrsson, Tatu Sinisalo ja Isla Mustanoja.

Harjunpää

helmikuussa,C More

C More -alkuperäissarjavalikoima saa vuodelle 2022 laadukkaan kotimaisen lisäyksen Harjunpää-rikosdraamasarjasta. Matti Yrjänä Joensuun valtavan suosittuihin Harjunpää-klassikkodekkareihin pohjautuvassa uutuussarjassa kesäinen Helsinki näyttäytyy murharyhmän tutkijoiden Timo Harjunpään ja Onerva Nykäsen kautta erilaisin silmin, kun ihmiset eivät ole turvassa kaduilla tai edes kodeissaan.

Kahdeksanosaisen C More -alkuperäissarjan pohjana ovat Joensuun kirjat Ahdistelija, Poliisin poika, Kiusantekijät ja Rautahuone.

Sarjan pääosissa nähdään Olli Rahkonen ja Olga Temonen.

Paras vuosi ikinä

maaliskuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

2. tuotantokausi

C More -alkuperäissarja Paras vuosiikinä on komediasarja kahdesta elämältä turpiinsa saaneesta kolmekymppisestä naisesta, jotka päättävät pitää välivuoden ja elää viimeinkin niin, ettei vanhana varmasti kaduta – kuten löytää elämän tarkoituksen ja osallistua orgioihin. Carpe F*cking Diem! Pääosissa toisellakin tuotantokaudella ovat Lotta KaihuajaElla Lahdenmäki.

Hotel Swan Helsinki

maaliskuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

2. tuotantokausi

Hotel Swan Helsinki -draamasarjassa seurataan kylmäävää murhatutkintaa ja mutkikkaita suhdekiemuroita hohdokkaassa hotellimaailmassa. Toisen kauden alkaessa on kulunut puoli vuotta edellisen kauden tapahtumista. Hotel Swan Helsinki on C More -alkuperäissarja. Sarjaa tähdittävät muun muassa Oona Airola, Lauri Tilkanen, Turkka Mastomäki, Jarkko Niemi, Milka AhlrothjaRoope Salminen.

Rantabaari

maaliskuussa, Sub ja mtv-palvelu

4. tuotantokausi

Rantabaari-sarjan kutkuttavan koukuttaviin juonenkäänteisiin saadaan uutuuskaudella entistäkin enemmän säpinää, kun mukaan astelee liuta uusia hahmoja. C Moren alkuperäissarjasta nähdään nyt jo neljäs tuotantokausi.

Roba

myöhemmin keväällä, MTV3 ja mtv-palvelu

5. tuotantokausi

Suomen pitkäkestoisimmaksi poliisidraamaksi kasvanut C More -alkuperäissarja Roba jatkuu 5. tuotantokauden jaksoin. Suosikkisarjaa tähdittää aikaisemmilta kausilta tuttu eturivin näyttelijäkaarti: Kari Hietalahti, Leena Pöysti, Riku Nieminen, Andrei Alén, Tiina Lymi, Mimosa Willamo, Mari Perankoski, Ilari Johansson, Rauno AhonenjaLinnea Skog. Uusina kasvoina mukaan astelevat lisäksi Annika Aapalahti ja Alex Anton, jotka näyttelevät Roban poliisiaseman uusia vahvistuksia. Uuden Roba-kauden teema on poliisiin kohdistuva väkivalta ja maalittaminen.

Hymyä!

myöhemmin keväällä, C More

Uusi C More -alkuperäissarja Hymyä! on vauhdikas ja värikäs, mutta myös vavahduttava tarina suomalaisesta lehtimiehestä Urpo Lahtisesta, josta kasvoi koko Suomen tuntema mediakeisari.

Draamasarja kertoo fiktiivisesti Lahtisen ja hänen hilpeän ystäväpiirinsä valloituksista, niin bisneksessä kuin elämässä. Tarina sijoittuu 1970-luvulle, jolloin Lahtisen Lehtimiehet Oy eli loistokkainta aikaansa ja sen julkaiseman Hymy-lehden sivut täyttyivät toinen toistaan ihmeellisimmistä tarinoista seuraelämän ollessa vapaata ja estotonta.

Hymyä! -sarjan pääosissa nähdään liuta Suomen eturivin näyttelijätähtiä, muun muassa Aku Hirviniemi, Janne Kataja, Ilari Johansson ja Elsa Saisio.

Made in Finland

myöhemmin keväällä, C More

Odotettu Made in Finland – tarina Nokiasta on kiehtovasti kerrottu kertomus Nokian ensimmäisistä askeleista kohti maailmanlaajuista menestystä.

C More -alkuperäissarjan keskiössä ovat nuoret ja neuvokkaat asianajajat, nerokkaat insinöörit ja ajan hermolla oleva johtaja, joiden rohkeus pelasti koko yhtiön.

Draamasarjan käsikirjoittaa ja ohjaa Jussi-palkittu Maarit Lalli (Kohta 18, Käenpesä, Sydänjää), joka on tehnyt vuosien laajamittaisen taustatyön Nokian historiaan. Sarjan pääosissa nähdään vakuuttava kattaus tämän hetken kiinnostavimpia näyttelijöitä, muun muassa Satu-Tuuli Karhu, Emil Kihlström, Aku Sipola, Oona AirolajaSampo Sarkola.



Kansan vihollinen

myöhemmin keväällä, C More

Tutkiva journalismi joutuu maalilinjalle ja päivälehden toimittaja mustamaalauskampanjan kohteeksi uudessa C More -alkuperäissarjassa Kansan vihollinen.

Kahdeksanosainen rikosdraamasarja kertoo toimittaja Katjasta, josta tulee suomalaisen kaupungin vihatuin ihminen, kun hän kirjoittaa kriittisesti kaupunkilaisten jumaloimasta jalkapallosankarista, joka vaikuttaa sotkeutuneen epäilyttäviin kryptovaluuttabisneksiin.

Jännittävää rikosdraamasarjaa tähdittävät Kreeta Salminen, Tobias Zilliacus, Antti Luusuaniemi, Johannes Holopainen, Anna Böhm, Kai Vaine,Milka Ahlroth jaMikko Nousiainen.





Asiaohjelmat ja dokumentit

Asian ytimessä

26.1. alkaen, MTV3 ja mtv-palvelu

MTV Uutisten ajankohtaistarjonta laajenee entisestään, kun tiistain myöhäisilloista tutuksi tullut, Jaakko Loikkasen luotsaama Asian ytimessä siirtyy aiempaan ajankohtaan ja kasvaa tunnin mittaiseksi ajankohtaismakasiiniksi keskiviikkoiltoihin.

Ohjelma keskittyy viikon tärkeimpiin kokonaisuuksiin ja mielenkiintoisimpiin puheenaiheisiin sekä nostaa esiin myös omia aiheita ja uutisia. Ohjelmassa haastetaan päättäjiä vallan huipulta ja kysytään tärkeimmät kysymykset alojensa asiantuntijoilta. Studiohaastattelujen lisäksi ison painoarvon saavat huolella valmistellut, asioiden taustoja avaavat insertit.

Asian ytimessä -ohjelmassa käsitellään viikon tärkeimpiä teemoja kotimaasta, mutta mukana on myös ulkomaan aiheita. Aihealueet voivat vaihdella kansainvälisen ja valtakunnallisen politiikan laajoista kysymyksistä paikallisempiin puheenaiheisiin ja esimerkiksi kulttuurista urheilumaailmaan – lähtökohtana on kuitenkin aina ajankohtaisuus ja kiinnostavuus.

Teknavi

maaliskuussa, MTV3 ja mtv-palvelu

23. tuotantokausi

Vauhtia, viihdettä ja hyödyllistä tietoa sekä automarkkinoiden että elektroniikkamaailman uutuuksista tarjoileva Teknavi jatkuu MTV:n keväässä uusin aihein ja jaksoin. Pitkäikäistä ohjelmaa on esitetty yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2011!

Karalahti – rehellinen dokumentti ex-jääkiekkoilijasta

myöhemmin keväällä, MTV3 ja mtv-palvelu

C Moren alkuperäissarja jääkiekon ihaillusta ja vihatusta pahasta pojasta. Rakkaus jääkiekkoa kohtaan vie Tapulikaupungin pihalätkää rakastavan pikkupojan SM-liigaan, maajoukkueeseen, maailman kovimpaan ammattilaisliigaan NHL:ään ja äärettömän kuluttavaan KHL:ään. Peliuran ohessa Jere liikkuu piireissä, joissa alkoholi ja huumeet ovat arkipäivää – ja tämä vie hänet lopulta teho-osastolle koomaan ja lähelle kuolemaa.

Leffaillat Subilla

Subin leffaillat jatkuvat keväällä tuttuun tapaan joka ilta klo 21 ja lauantai on tv-ensi-iltaelokuvien päivä.

Kevään mittaan tv-ensi-iltansa saavat muun muassa Gerard Butlerin tähdittämä toimintajännäri London Has Fallen, Steven Spielbergin ohjaama poliittinen draama The Post, tieteiselokuva Outolintu-sarja: Uskollinen, arvostelu- sekä katselumenestys La La Land sekä vuoden 2019 parhaana elokuvana Oscareissa palkittu Green Book.

Kansainvälisiä sarjoja

Laadukasta lifestyleohjelmaa Grand Designsia rakastaville MTV tuo katsottavaksi useita tuotantokausia eri maista pitkin kevättä. Houkutteleva on myös Aarrepajan alkuperäisversio Aarrepaja UK (The Repair Shop). C More julkaisee tammikuusta alkaen laatusarjoja eri puolilta Eurooppaa – nyt on mahdollisuus tutustua laatusarjoihin Pohjoismaiden ja englantia puhuvien maiden ulkopuolelta. Ruotsalaiset menestyssarjat Hamilton ja Bäckström saavat jatkoa C Moren keväässä.

Grand Designs -sarjat

4.1. alkaen, AVA ja mtv-palvelu

Grand Designs -sarjojen ystäville MTV:n keväässä on tarjolla paljon uutta katsottavaa: Grand Designs Uusi-Seelanti, Grand Designs – unelma-asunnot, Grand Designs Ruotsi ja Grand Designs Australia valloittavat kaikki rakennus- ja sisustusohjelmien ystävät.

Walter Presents – kuratoitu kokonaisuus eurooppalaisia draamasarjoja

tammikuusta alkaen kuukausittain

C More

Walter Presents -sisältökokonaisuus kokoaa keväästä alkaen C Moreen parhaat eurooppalaiset draamasarjat muualta kuin englanninkielisiltä alueilta tai Pohjoismaista.

Kuraattori Walter Iuzzolino on valikoinut kokonaisuuden sisällöt kolmen kriteerin perusteella: sarja on suosittu kotimaassaan, sarja on palkittu tai muuten kriitikoiden ylistämä ja sarjassa on nähtävillä parasta ohjausta, käsikirjoitusta ja näyttelemistä mitä kukin maa tarjoaa.

Tammikuussa ensi-iltansa saa kahdeksan sarjaa, jonka jälkeen kuukausittain nähdään uusia ensi-iltoja.

The Good Wife

kaudet 1-3, tammikuussa

loput kaudet myöhemmin keväällä

C More

Moninkertaisesti Emmy-palkittu draamasarja saapuu C Moreen kevään aikana. Julianna Marguliesin ja Chris Nothin tähdittämä sarja kertoo Alicia Florrickista, jonka on luovuttava täydellisen kotiäidin roolista miehestään paljastuneen nöyryyttävän skandaalin myötä. Aviomiehen jouduttua vankilaan Alicia palaa työhönsä lakitoimistossa elättääkseen perheensä.

Aarrepaja UK

helmikuussa, AVA ja mtv-palvelu

Suomessa marraskuussa alkavan Aarrepajan brittiversio (The Repair Shop) kolmas ja neljäs tuotantokausi tuovat AVAlle ja mtv-palveluun upeaa artesaaniosaamista saarivaltiosta. Pajalle tuodaan muun muassa maailmaa nähnyt kävelykeppi, jonka päätä koristava apina kätkee salaisuuden sisälleen, 200 vuotta vanha soittorasia, josta puuttuu tuhansia palasia sekä ensimmäisen maailmansodan muistoksi tehty sotilasveistos, joka on kokenut kolhuja rauhan aikana.

10 vuotta nuoremmaksi 10 päivässä

helmikuussa, AVA ja mtv-palvelu

Brittisarjassa tartutaan kampaajan saksiin, meikkisutiin ja myllätään vaaterekkiä tavoitteena kääntää ulkonäöllistä kelloa 10 vuotta taaksepäin 10 päivässä. Ohjelmassa ei tehdä radikaaleja kauneusleikkauksia, vaan pienempiä toimenpiteitä ikääntymisen merkkien häivyttämiseksi tai poistamiseksi. Juontajana ohjelmassa toimii Cherry Healey.

Ulosottomiehet: Aika maksaa

maaliskuussa, Sub ja mtv-palvelu

Brittiläisessä Ulosottomiehet: Aika maksaa -sarjassa (Call the Bailiffs: Time to Pay Up) seurataan nimensä mukaisesti ulosottomiesten vaudikasta ja joskus vaarallistakin arkea. Koronan kurittamina erikoisina aikoina ulosottomiehet ovat kiireisempiä kuin koskaan.

Emma Willis: Syntymän ihme

myöhemmin keväällä, AVA ja mtv-palvelu

Emma Willis: Syntymän ihme (Emma Willis: Delivering Babies) seuraa tunnetun brittiläisen tv-kasvon pestautumista apulaiseksi synnytysosastolle. Kätilöitä ihaileva Willis pääsee seuraamaan läheltä maailmaa, josta taipaleemme maailmassa käynnistyy mutta johon harva pääsee kunnolla sen jälkeen tutustumaan.

Line of Duty

myöhemmin keväällä, 6. kausi

C More

Britannian katsotuimmaksi draamasarjaksi 13 vuoteen nousseen suosikkisarjan kuudennella kaudella AC-12 -yksikön sisäiset korruptiotutkinnat saavat jatkoa, kun jokin rikostutkija Joanne Davidsonin ja tämän tiimin hoitamassa murhatutkinnassa herättää Ted Hastingsin ja tiimin epäilykset.

Myös sarjan aikaisemmat kaudet ovat katsottavissa C Moressa.

Bäckström

myöhemmin keväällä, 2. kausi

C More

Leif G.W. Perssonin kirjoihin perustuva ruotsalainen C More -alkuperäissarja saa jatkoa toisen kauden jaksoin. Omahyväisen murhatutkijan Evert Bäckströmin ratkaistavaksi ilmestyy jälleen uusi tapaus, kun julkkisten luottojuristi Tomas Eriksson löydetään murhattuna. Bäckström nauttii tapausta ympäröivistä parrasvaloista, mutta tutkinnan edessä kauhukseen havahtuu moniin samankaltaisuuksiin uhrin ja itsensä välillä.

Kjell Bergqvist jatkaa Bäckströmin roolissa. Myös suomalaisnäyttelijä Pekka Strang jatkaa roolissaan toisella kaudella.

Hamilton

myöhemmin keväällä, 2. kausi

C More

Jan Guilloun menestyskirjojen hahmoon perustuvan ruotsalaisen trillerisarjan odotettu uusi kausi nähdään C Moressa keväällä.

C More -alkuperäissarjan pääosissa nähdään Jakob Oftebro, Nina Zanjani ja Katia Winter.

Vain mtv-palvelussa

Odotettu Renny ja Johanna Harlinin elämästä kertova The Harlins nähdään mtv-palvelun keväässä. Joka kuukausi läpi kevään julkaistaan kiinnostavia dokumentteja, kuten Michael Jacksonin Neverland-kodin tuntemattomampiin puoliin sukeltava Searching For Jacko´s Zoo ja alusvaateikonin Victoria's Secretin tarinan kertova Victoria´s Secretin nousu ja tuho. Tarjolla on myös rutkasti realityä, kuten eri maiden Bacheloreja sekä mtv-palvelulle ekslusiivisia draamasarjoja. Tässä poimintoja mtv-palvelun keväästä.

SuomiAreena Goes Media

13.1.

mtv-palvelu

SuomiAreena Goes Media on uusi tv- ja media-alaa eteenpäin vievä̈, keskustelukulttuuria vahvistava tapahtuma, joka yhdistää̈ ajankohtaisten aiheiden äärelle tv- ja media-alan tekijät, toimijat ja katsojat. Alan keskusteluita seurataan mtv-palvelussa Kultainen Venla -gaalan alla 13.1.2022. Kultainen Venla -gaala MTV3-kanavalla ja mtv-palvelussa 14.1.2022.

Liha – uhka planeetallemme?

tammikuussa, mtv-palvelu

Tämä ajankohtainen dokumentti tutkii biologi Liz Bonninin johdolla globaalia lihateollisuutta, terveyttämme sekä maapallomme murtumispisteessä olevaa ekosysteemiä ja lihansyönnin vaikutusta siihen sekä ilmastonmuutoksen etenemiseen.

Searching For Jacko´s Zoo

tammikuussa, mtv-palvelu

Uutuusdokumentti luo katsauksen Michael Jacksonin ja hänen kotitilansa Neverlandin tuntemattomampaan puoleen. Kiinnostava dokumentti kertoo, miten Michael Jacksonin omassa eläintarhassaan pitämiä eksoottisia eläimiä kaltoinkohdeltiin, kidnapattiin ja tapettiin.

Maajussille morsian Australia

tammikuussa, 11. kausi

mtv-palvelu

Tuttu konsepti, mutta täysin erilaisissa maisemissa. Australialaiset maajussit etsivät itselleen kumppania suosikkisarjan uudella kaudella. Myös sarjan 10. kausi on katsottavissa mtv-palvelussa.

The Harlins

myöhemmin keväällä, mtv-palvelu

Uudessa The Harlins -sarjassa seurataan legendaarisen elokuvaohjaaja Renny Harlinin sekä tämän puolison Johannan vauhdikasta elämää Suomessa ja maailmalla. Sarjassa kurkistetaan hektisen työn lisäksi myös Rennyn ja Johannan vapaa-aikaan ja päästään mukaan kosmopoliittiparin tähtihetkiin punaiselta matolta romanttisille treffeille.



Victoria´s Secretin nousu ja tuho

myöhemmin keväällä

mtv-palvelu

Uunituoreessa dokumenttisarjassa avataan yksityiskohtia 2000-luvulla huippusuositun alusvaate- ja muotibrändin toiminnan takana. Kolmiosaisessa sarjassa kerrotaan yhtiön tarina alkuaikojen pienestä postitusbisneksestä sen nousuun maailmanlaajuiseksi muoti-imperiumiksi. Victoria´s Secretin toiminnasta alkoi suosion huipulla paljastua myös kiistanalaisia seikkoja, kuten omistaja Lex Wexnerin suhde Jeffrey Epsteiniin.

Bachelor ja Bachelorette

eri maiden kausia

keväällä

mtv-palvelu

Maailman tunnetuimman deittirealityn eri maiden versioita nähdään mtv-palvelussa keväällä samaan aikaan, kun sarjan kotimainen versio Bachelor 2022 käynnistyy.

Love After Lockup

helmikuussa

3. ja 4. kausi

mtv-palvelu

Realitysarjan uusilla kausilla seurataan jälleen pariskuntia, jotka ovat tavanneet toisensa vankien deittisivustojen kautta. Miten pariskunnan elämä muuttuu, kun vanki jättää sellinsä ja yhteinen elämä vapaalla voi alkaa? Odotetusta kohtaamisesta huolimatta arki ei aina ole ruusuilla tanssimista. Myös sarjan aikaisemmat kaudet ovat katsottavissa mtv-palvelussa.

Elokuvia C Moren keväässä