Christoffer Strandberg nähdään jälleen Putous-juontajana – kertaa ohjelman parhaat hetket: "Se oli aivan älyttömän liikuttavaa"

Sekä uutta että vanhaa Putousta

– Kaipaan sitä livehetkeä, ja että pääsee näyttämään tv-katsojille, mitä ollaan keksitty. Se on hienoa Putouksessa, kun yleisö on niin menossa mukana, aina saa palautetta ja monesti yleisö kirjoittaa näitä hahmoja ja sketsejä itse eteenpäin. Minusta se on hienoa, että ihmiset tulevat mukaan luomaan sitä, Strandberg kertoo.

Ikimuistoisia hetkiä sketsihahmojen kanssa

– Yksi hetki on, kun Mikko Töyssy veti Urmaksena oopperaesityksen kaksi kautta sitten. Se oli Mikon ensimmäinen Putous-kausi ja hänen hahmonsa ilmiöityi ja Mikkokin hurmasi Suomen kansan. Se tapahtuu monesti niin nopeasti, sitä ei välttämättä ymmärrä siinä hetkessä, mutta vähän kun saa sivusta seurata, niin se on niin upea hetki nähdä, kun tähti syttyy, hän muistelee.

– Se oli aivan älyttömän liikuttavaa, ja me vaan tihrustimme joka kerran, kun sitä harjoiteltiin. Vaikka se oli tavallaan maailman yksikertaisin sketsi, mutta siihen kiteytyi se, miten paljon työtä on kymmenen viikkoa keksiä materiaalia hahmolle, hän kertoo.

– Sitten kun se hahmo yhtäkkiä lähteekin ja se ohjelma oli siinä, niin se on niin absurdia, kun finaalin jälkeen se koko kausi menee vain savuna ilmaan, ja sitä ennen se on ollut kymmenen viikkoa melkein koko elämä ja kollegat ollut perheesi, ja sitten se päättyy kuin seinään, Strandberg sanoo.

Hommaa työn ulkopuolellakin

– Monesti on niin, että on töitä ihan siihen kaksi päivää ennen jouluaattoa (saakka), sitten paniikissa jouluostoksille. Sitten on jo aatto, sitten on yhtäkkiä kauheassa ähkyssä ja kaikki on jo ohi, ruoat on syöty eikä ole oikein ehtinyt laskeutua siihen tunnelmaan. Tänä vuonna aion panostaa siihen, hän toteaa.