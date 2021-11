Mikko Parikka on Bachelor Suomi -sarjan juontaja – hyppäsi rooliin suoraan isyyslomalta: "Siellä sattui ja tapahtui”

Salkkareiden jälkeen Parikka on ollut kotona sekä tehnyt töitä sosiaalisen median parissa.

Rooli juontajana on hänelle ensimmäinen laatuaan.

– En ole juontajana esimerkiksi tiukka tai ilkeä. Formaatti on maailmanlaajuinen, joten se on tarkkaan määrätty, minkälainen se on. Varmasti tuotanto ja kanava tiesi, minkälaista juontajaa hakevat.