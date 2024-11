MTV:n kevään 2025 ohjelmisto julki – tätä on luvassa

Ohjelmistossa mukana on myös toinen kausi Kolmiodraamasta, paluun tehneestä legendaarisesta Levyraadista, Suurmestarista ja ruokaohjelmista MasterChef Suomi ja Koko Suomi leipoo. Tulokasohjelmat The Floor Suomi ja Julkkisten tietotoimisto täydentävät MTV:n iltojen ohjelmakattausta.

Uutisohjelmista Huomenta Suomi ja Viiden jälkeen palaavat joulutauolta 7. tammikuuta. Niin ikään Rikospaikka palaa uusin jaksoin 22. tammikuuta.

Huhtikuussa historian ensimmäiset yhdistetyt kunta- ja aluevaalit saavat MTV:llä ison näkyvyyden.

Draamasarjoista Salatut elämät palaa ruutuun 13. tammikuuta. Lisäksi dekkaristi Matti Yrjänä Joensuun kirjoihin perustuva Harjunpää-sarja tekee paluun helmikuussa uusin jaksoin.

The Summit Suomi, tammikuussa

MTV Katsomo, MTV3

Uudessa, Jasper Pääkkösen juontamassa The Summit Suomi -seikkailurealityssä 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua.

Osallistujista jokainen kantaa mukanaan osuuttaan 150 000 euron voittopotista, ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän. The Summit -formaatti on tehty alun perin Australiassa, missä siitä on nähty jo kaksi menestyksekästä kautta. Syyskuussa ohjelmasta nähtiin ensi-ilta myös USA:ssa.

Putous, helmikuussa

MTV Katsomo, MTV3

Putous täyttää MTV:n lauantai-illat helmikuusta alkaen jälleen sketsiviihteellä, sketsihahmoilla ja tähtipölyllä. Putouksen univormuihin pukeutuu tulevalla kaudella kuusi näyttelijää: kaksi tuttua Putous-konkaria ja neljä täysin uutta tähteä. Iltojen seremoniamestarina ja juontajana toimii tuttuun tapaan Niina Lahtinen.

Love Island Suomi, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Rakkauden saaren uuden villan ovet avautuvat ja rohkeat sinkut saavat elämänsä tilaisuuden etsiä rakkautta, kun Love Island Suomi jatkuu uuden kauden merkeissä MTV:n kevätohjelmistossa.

Draaman, rakkauden ja kaiken kirjavien tunteiden täyteiseen seikkailuun meidät johdattaa sarjan viidennellä kaudella uusi juontaja Niko Saarinen! Saarelaisten tunteiden tulkkina ja kommentaattorina kuullaan sanavalmista ja nopeakynäistä Lina Schifferiä.

Race Across the World Suomi, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Matkailuohjelma Race Across The World Suomi palaa toisella kaudellaan vieden katsojat henkeäsalpaavaan seikkailuun Aasian rajalta koti-Suomeen.

Matka alkaa Istanbulista ja päättyy Turkuun, kulkien kuuden kohteen kautta. Kisapareja on seitsemän, ja he matkustavat reitin maata ja merta pitkin, ilman älylaitteita tai luottokortteja. Tällä kaudella katsojat pääsevät nauttimaan juontaja Ernest Lawsonin johdattamana entistä pidemmistä jaksoista sekä suuremmasta määrästä kilpailijoita ja kohteita, joiden maisemien läpi kilpailijat kulkevat kohti seuraavaa määränpäätään.

The Floor Suomi, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

The Floor Suomi on koko perheen gameshow, jossa sata suomalaista kilpailijaa asettautuu jättimäiselle LED-screen -pelilaudalle mittaamaan toistensa tietämystä kaksintaisteluissa. Jokaisella heistä on ainoastaan yksi päämäärä: vallata koko lattia ja voittaa 30 000 euron pääpalkinto.

Sarjassa pelkkä tieto ei takaa menestymistä. Jokainen kilpailija tuo mukanaan peliin oman erityisosaamisalueensa, ja lattialla selviytyminen vaatii kylmäpäisyyttä, rohkeutta ja strategista oveluutta.

Kilpailijoiden tulee vuorollaan päättää vastustaja, jonka he uskaltavat kohdata tämän omassa aihepiirissään. Tietokilpailun isäntänä toimii Janne Kataja.

Julkkisten tietotoimisto, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Julkkisten tietotoimisto on uusi komediallinen keskusteluohjelma, jonka jokaisessa jaksossa julkisuudesta tutut henkilöt, eli toimiston asiantuntijat, pohtivat kansalaisten esittämiä ongelmia ja tarjoavat niihin ainutlaatuisia – ja joskus kyseenalaisia – ratkaisuja. He tekevät rakastavan lempeästi pilaa kysyjistä ja kaikista yhteiskunnan ongelmista, jotka tulevat heidän käsiteltäväkseen.

Kysymyksiä on laidasta laitaan kepeästä vakavaan – samoin vastauksia. Tietotoimistossa meitä kaikkia neuvovat muun muassa huippukokki Kozeen Shiwan, radiojuontaja ja DJ Lina Schiffer, laulaja ja lauluntekijä Mikko Kuustonen, näyttelijä Miitta Sorvali, sisarukset Erika ja Jennika Vikman, artisti Yeboyah, näyttelijät ja parhaimmat ystävät Linnea Leino ja Maaria Nuoranne sekä somevaikuttaja Sergey Hilman.

Iholla, ke 22.1. alkaen

MTV Katsomo

Dokumentaarinen seurantarealitysarja Iholla palaa tammikuussa MTV:lle. Ohjelmassa pääsemme seuraamaan neljän julkisuudesta tunnetun päähenkilön elämää hetkinä, jolloin ei yleensä ulkopuolisia ole läsnä. Iholla-kamera toimii välittäjänä katsojan ja päähenkilön välillä ja on mukana niin päähenkilöiden ilon ja onnen hetkissä kuin musertavimmassa surussa ja ahdistuksessa. Päähenkilöt kuvaavat itse kaiken ohjelmassa nähtävän materiaalin.

MasterChef Suomi, helmikuussa

MTV Katsomo, MTV3

MasterChef Suomen uusi kausi pyörähtää liikkeelle vauhdikkaalla ja intensiivisellä bootcampilla. Vain 12 parasta ansaitsee itselleen legendaarisen essun, paikan MasterChef Suomi -keittiöstä ja mahdollisuuden tavoitella MasterChef Suomi 2025 -titteliä ja 10 000 euron rahapalkintoa.

Tuomarit Helena Puolakka ja Henri Alén saavat rinnalleen tuoretta näkemystä, kun tuomariston uutena vahvistuksena aloittaa Inari-ravintolalleen Michelin-tähden hankkinut ja maailman parhaaksi valitussa ravintola Nomassa vuosia työskennellyt ravintoloitsija ja keittiömestari Kim Mikkola.

Kolmiodraama, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Kolmiodraaman toisella kaudella viisi uutta pinnalliseen deittikulttuuriin kyllästynyttä sinkkua tutustuu täydellisiin kumppaniehdokkaisiinsa viestittelemällä – ilman kuvia, ilman ulkonäköpaineita. Viestien perusteella he valitsevat ehdokkaista toisen, jonka kanssa he muuttavat neljäksi viikoksi yhteiseen asuntoon. Jaetun arjen kiemurat ja parisuhteen lainalaisuudet ehtivät tulla tutuiksi, ennen kuin toinen kumppaniehdokas astuu tuttuun tapaan takaisin kuvioihin. Pian edessä on kuitenkin aivan uudenlainen käänne…

Maajussille morsian, helmikuussa

MTV Katsomo, MTV3

Maajussille morsian palaa 18. kaudella etsimään maajussien kanssa rakastavaa kumppania jakamaan maatalon arkea. Helmikuussa nähtävässä esittelyjaksossa luodaan ensisilmäys uusiin maajusseihin ja luvassa on jotain ohjelmassa ennen näkemätöntä omaa maajussia etsivien avuksi.

Suurmestari, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Suurmestarista starttaa keväällä 2025 jo kuudes tuotantokausi! Uusi kausi tuo mukanaan jälleen uudet huikeat vakiokilpailijat sekä mahtavat jaksokohtaiset vieraat, jotka kaikki pääsevät testaamaan luovan ajattelunsa laajuutta Suurmestarin erikoislaatuisissa tehtävissä.

Ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa Suurmestari johdattaa kilpailijat tehtävän pariin myös kartanon maiden ulkopuolelle. Suurmestarina ylintä valtaa käyttää Jaakko Saariluoma, oikeana kätenään virallinen tuomari Pilvi Hämäläinen.

Janne Katajan Uskoisitko? helmikuussa

MTV Katsomo, MTV3

Janne Katajan kiinnostus hengellisiä asioita ja henkisyyttä kohtaan on monelle yllätys. Janne Katajan Uskoisitko? -ohjelmasarjassa tutustutaan erilaisten uskontojen ja elämänkatsomusten oppeihin, rituaaleihin ja yhteisöihin avoimella ja uteliaalla mielellä. Neljän jakson aikana tutustutaan skientologiaan, Jehovan todistajiin, noituuteen ja urantiaan.

Miltä nyt tuntuu? to 23.1. alkaen

MTV Katsomo, MTV3

Miltä nyt tuntuu? on uusi urheilun talk show -ohjelma, joka ottaa terävästi kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja ilmiöihin sekä valottaa huippu-urheilun maailmaa mielenkiintoisista näkökulmista.

Suunnistuksen yhdeksänkertainen maailmanmestari Minna Kauppi, entinen huippukiekkoilija Siim Liivik ja Euroopan kovimmissa jalkapalloliigoissa uransa tehnyt Peetu Pasanen ammentavat omista kokemuksistaan ja heittäytyvät ohjelmassa ennakkoluulottomasti omintakeisiinkin haasteisiin.

Levyraati, helmikuussa

MTV Katsomo, MTV3

Menestyksekkään paluun tehnyt Levyraati tarjoilee jälleen tunnin verran tuoretta ja monipuolista musiikkia. Levyraati koostuu vakiojäsenistä sekä viikoittain vaihtuvista, rohkeasti ja rakkaudella musiikkiin suhtautuvista vieraista. Puheenjohtajana jatkaa toimittaja Jenni Pääskysaari. Levyraadin vierailevaksi raatilaiseksi on nyt mahdollista hakea täällä.

Unelmia Italiassa, helmikuussa

MTV Katsomo, MTV3

Unelmia Italiassa -sarjan ensimmäisen kauden aikana katsojat pääsivät kiinni siihen, minkälaista unelmaa Ellen Jokikunnas ja hänen puolisonsa Jari elävät Italiassa.

Toisella tuotantokaudella heitä ja Reino-koiraa seurataan kokonaisen vuoden ajan, joulusta jouluun. Pariskunnan suurin unelma lapsen adoptiosta toteutuu. Käänteitä riittää myös Puglian trullitalon remontissa, ja Röykän kodissakin tapahtuu vesivahinko. Luvassa on armotonta tilannekomiikkaa, italialaista peruselämää, vahvoja tunteita, adoption tunteikkaan odotuksen eri vaiheita sekä vanhemmuuteen kasvamista.

Kotoisa, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Kotoisa-remonttiohjelmassa asukkaat antavat asiantuntijoille vallan suunnitella ja toteuttaa remontit koteihinsa. Ohjelmassa sukelletaan jälleen remonttien pyörteisiin ja toteutetaan toinen toistaan upeampia lopputuloksia. Kotoisan asiantuntijoina nähdään uudella kaudella sekä tuttuja että uusia kasvoja. Lumoavia ja toimivia koteja loihtivat edelleen ihastuttavat Seija Strand ja Vilja Schepel. Hurmaavia pihoja toteuttavat Helga Andersson sekä uutena urakoitsijana Teemu Luostarinen.

Koko Suomi leipoo, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Koko Suomi leipoo -ohjelman kymmenes kausi starttaa keväällä. Kahdentoista intohimoisen kotileipurin sitko laitetaan testiin, kun juhlakauden tehtävät ammentavat niin menneistä vuosista kuin aivan uusista maisemista. Saimaan rannalla nähdään kaikkea leivontarakkauden alkuräjähdyksistä hämmentävän hienoihin illuusiokakkuihin.

Leivontataidetta arvioivat tutut tuomarit Juliana Hokkanen ja Markus Hurskainen, ja ohjelmaa juontaa Veronica Verho.

Illallinen kansallismaisemassa, ma 6.1. alkaen

MTV Katsomo, MTV3

Illallinen kansallismaisemassa yhdistää suomalaiset maisemat ja maut. Ohjelmassa huippukokki Teemu Laurell tutustuu kansallismaisemien liepeillä sijaitseviin maatiloihin ja järjestää tilallisille ikimuistoiset illalliset. Upeisiin maisemiin katettuihin pöytiin saapuvat myös tilallisille tärkeät tähtivieraat.

Pitääkö olla huolissaan? helmikuussa

MTV Katsomo, MTV3

Pitääkö olla huolissaan? -paneeliohjelmassa kansalaisten isot, pienet, arkiset ja filosofiset huolet käsitellään huolella. Kaikki huolet ovat panelisteille yhtä tärkeitä ja niihin vastataan tasapuolisen asiallisesti tai asiattomasti.

Ohjelmaa luotsaa Jenni Pääskysaari.

Tämä on tämä, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Toiselle kaudelle ehtinyt Tämä on tämä -ohjelma on visailu, jossa kysytään kaksi kysymystä: mikä on tämä ja kuka on tämä. Kysymykset ovat omituisia: Mikä on tämä kuva, kun sitä katsoo tosi läheltä.

Tämä on tämä -juontajana toimii ykköskauden tapaan Kirsi Alm-Siira. Vakioarvailijoiden virkaa toimittavat Joonas Nordman ja Kiti Kokkonen.

Lauma, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Roope Salmisen luotsaama Lauma on komediallinen gameshow, jossa suosituin vastaus voittaa. Ohjelman viisi vakiopanelistia ja viikoittain vaihtuvat vieraat vastaavat erinäisiin kysymyksiin pyrkimyksenään löytää sama vastaus kuin muut pelaajat.

Oikeilla vastauksilla tai omilla mielipiteillä ei ole mitään väliä, sillä pisteitä kertyy sen mukaan, kuinka moni muu on vastannut samalla tavalla. Viimeisenä on jännittävä käänteinen kierros, jossa heidän on toimittava päinvastoin – eli löydettävä kysymykseen vastaus, jota kukaan muu ei vastaa. Toisen kanssa saman vastauksen antaneet menettävät kaikki pelin aikana keräämänsä pisteet ja voittajaksi selviytyy se, joka on onnistunut antamaan uniikin vastauksen.

Supernanny Suomi, myöhemmin keväällä

MTV Katsomo, MTV3

Supernanny Pia Penttala on kutsuttu jälleen apuun. Uudella kaudella tapaamme kahdeksan erilaisessa elämäntilanteessa olevaa perhettä, joita yhdistää yksi asia: nyt on apu tarpeen.

Perheiden arkea kuormittaa riitelevät sisarukset, uhmaikä ja ruuturiippuvuus sekä lapsilla että aikuisilla. Vastuu arjen pyörityksestä voi työn tai sairauden takia kaatua toisen vanhemman vastuulle, jonka täytyy vain selviytyä. Miten käy, jos jaksamisen raja tulee vastaan? Pia ohjaa lempeästi vanhempia ja lapsia kohti parempaa tunneyhteyttä toisiinsa ja auttaa näkemään sen hyvän, mitä heillä on: ihanan perheen!

Harjunpää, helmikuussa

MTV Katsomo+

Harjunpää-sarjan toisella kaudella tutkitaan muun muassa rakkaushuijauksia ja jengisotia sekä jahdataan naisia ahdistelevaa hiipparia. Työpari Harjunpää (Olli Rahkonen) ja Nykänen (Olga Temonen) ei selviä myöskään yksityiselämässään kolhuitta tai alanvaihtoa miettimättä. Kakkoskausi koostuu kuudesta jaksosta ja kolmesta tarinakokonaisuudesta.

Surman susi (Vargasommar), MTV Katsomo, MTV3

9.1. alkaen

Silta-sarjan käsikirjoittaja Hans Rosenfeldtin romaaniin perustuva jännitysdraama on MTV:n ja ruotsalaisen TV4:n uusin suursatsaus. Haaparannan maisemiin sijoittuva kuusiosainen sarja alkaa, kun metsästä löytyy kuollut susi sisällään ihmisen jäänteitä.

Päärooleissa nähdään Eva Melander (Koodinimi Annika, White Wall) ja muusikko Eliot Sumner, jonka isä on legendaarinen muusikko Sting. Suomalaisväriä sarjaan tuovat Eero Milonoff ja¨Hannes Suominen. Sarja alkaa MTV Katsomo+ -tilaajille 9.1. ja sitä voi seurata myös MTV3-kanavalla ja maksutta MTV Katsomossa su 12.1. alkaen.



Vallan varjot (Doktrinen), myöhemmin keväällä

MTV Katsomo+ -tilauksella

MTV:n kevään toinen suuri sarjauutuus on MTV:n ja TV4:n kuusiosainen poliittinen trilleri Vallan varjot. Sarja perustuu Magnus Monteliuksen kehuttuun jännitysromaaniin.

Vallan varjot on poliittinen trilleri Venäjän vaikutusoperaatiosta osana hybridisodankäyntiä. Sarjassa seurataan politiikantoimittaja Nina Wedéniä (Josefin Neldén, mm. Aika on meidän), jonka paljastus johtaa ulkoministerin eroon. Nina päätyy uuden ulkoministerin lehdistöpäälliköksi ja joutuu osaksi epäilyttäviä käänteitä ja sisäpiiriä, jossa poliittiset ja henkilökohtaiset panokset ovat korkealla.

Suomalaisnäyttelijänä sarjassa nähdään Krista Kosonen.

Aallonmurtaja, ma 20.1. alkaen

Nyt MTV3-kanavalla ja maksutta MTV Katsomossa

MTV-alkuperäissarja Aallonmurtajan neljäs ja viimeinen tuotantokausi nähdään nyt maksutta MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.

Rikossarjan päätöskaudella rikollisliigaa Kotkassa pyörittävä Aaltosen perhe pyrkii pois alamaailmasta – kukin omalla tavallaan. Isä Upi (Turkka Mastomäki) istuu yhä vankilassa ja rikollisbisneksiä hoitaa äiti Tuula (Maria Ylipää). Tuula on kova pomo, joka vaatii kunnioitusta. Kun sitä ei tule, vihainen Tuula tekee peruuttamattoman virheen. Lapset Inari (Sara Pehrsson) ja Luke (Aleksi Kaukamo) haluavat eroon perinnöstään, mutta joutuvat keskelle kansainvälistä ihmiskauppaa.

Roba, myöhemmin keväällä

Nyt MTV3-kanavalla ja maksutta MTV Katsomossa

Syksyllä MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistu Roban kuutoskausi nähdään keväällä 2025 maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.