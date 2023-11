Tältä näyttää MTV:n kanavien kevät 2024 – Levyraati tekee paluun

MTV:n kevään ohjelmistossa nähdään paluun tekeviä sarjoja sekä liuta uutuuksia.

LOVE on kotimainen musiikkiviihdeohjelma, jossa kuullaan tavallisten suomalaisten ystävyyden, rakkauden ja välittämisen tarinat sekä tarinoihin liittyvät tärkeät kotimaiset kappaleet eturivin artistien esittäminä.

Yllätysten huipennuksena esitettävät laulut soivat muun muassa ylimmille ystävyyksille, maailman parhaille vanhemmille, läpi vaikeuksien vierellä kulkeneille elämänkumppaneille sekä työ- ja harrastusyhteisöjen valonkantajille.

Ohjelman musiikkiyllätykset tapahtuvat joko yllättäen keskellä ihmisten arkea tai LOVE-studiossa. LOVEn juontajina nähdään Susani Mahadura ja Ernest Lawson.

LOVE helmikuussa MTV Katsomo, MTV3

Maailmalla mainetta niittänyt rakkausohjelma saapuu Suomeen! Kolmiodraamassa viisi sinkkua osallistuu täysin uudenlaiseen kokeiluun. Heille valitaan kaksi sopivaa kumppania ja he tutustuvat kumppaniehdokkaisiinsa pelkkien tekstiviestien välityksellä, täysin ilman ulkonäköpaineita.

Viestitellessä syntyneen yhteyden perusteella he valitsevat ehdokkaista toisen, jonka kanssa he muuttavat yhteen, jakaen arjen ilot ja surut saman katon alla. Tämä valinta on kuitenkin vasta alkua, sillä edessä on dramaattinen käänne, jonka myötä yksi on jäävä aina kolmanneksi pyöräksi.

Kolmiodraama myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Race Across The World Suomi -kilpailu vie kuusi paria elämänsä seikkailulle. Kisa alkaa Marokosta, josta Suomeen lentäisi kuudessa tunnissa, mutta ohjelmassa parit taittavat tuhansien kilometrien matkan maata ja merta pitkin.

Matka kotiin kulkee viiden eri välietapin kautta, ja viimeiseksi kullekin etapille saapunut pari on vaarassa pudota. Lentäminen on kielletty, eikä kilpailijoilla ole apunaan luottokortteja tai digilaitteita. Heillä on vain toisensa, kartta ja rajattu määrä käteistä. Ohjelman juontaa Ernest Lawson.

Race Across the World Suomi myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Legendaarinen Levyraati tekee paluun ja panee joka viikko paremmuusjärjestykseen tunnin verran tuoretta musiikkia. Musiikkiin intohimoisesti ja avoimin mielin suhtautuvat levyraatilaiset kuuntelevat kotimaiset ja ulkomaiset kappaleet, ja pisteyttävät ne yhdestä kymmeneen. Lopuksi julistetaan voittaja eli eniten pisteitä kerännyt, viikon paras kappale.

Levyraati koostuu vakiojäsenistä sekä viikoittain vaihtuvista vieraista, joista osa on julkisuudesta tuttuja, osa ei. Kuka tahansa voi päästä Levyraadin arvovaltaiseksi jäseneksi, kunhan osaa pysähtyä hetkeksi kuuntelemaan ja kertomaan rehellisesti mielipiteensä musiikista.

Ohjelman juontaja ja vakioraatilaiset julkaistaan myöhemmin.

Levyraati 20.1. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Tabu on ohjelma, jonka keskiössä ovat aiheet, joille ei saisi nauraa. Tabussa tapaamme ihmisryhmiä, jotka elävät jonkun sosiaalisen, henkisen tai biologisen haasteen kanssa. Ohjelma tuo rohkeasti näkyväksi niiden ihmisten tarinoita, joita koskettaa jokin sellainen asia, jota monen voi olla vaikea kohdata. Se murtaa ennakkoluuloja ja aiheeseen liittyviä tabuja. Jaksoissa aiheina ovat muun muassa lyhytkasvuiset, tahattomasti lapsettomat, näkövammaiset, parantumattomasti sairaat, fyysisesti vammaiset ja tourette- ja tic-oireista kärsivät. Jaksoissa käsitellään sitä, millaista arki on iloineen ja toisaalta vammaan tai sairauteen liittyvine haasteineen.

Osallistujat pääsevät viettämään muiden saman asian äärellä elävien ihmisten kanssa yhdessä kolme päivää ja kaksi yötä. Mukana keskusteluissa elää näyttelijä Pekka Strang, joka tutustuu päähenkilöihin rennon juttelun, yhdessä tekemisen ja syvällisten keskusteluiden kautta. Koskettavien ja lämminhenkisten keskusteluiden lisäksi jaksoja rytmittävät stand up -osuudet, joissa hyödynnetään huumorin sytykkeenä ennakkoluuloja, joiden kanssa osallistujat kamppailevat.

Tabu myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Sanansaattajat on kilpailu sanojen etymologiasta, eli siitä, mistä sanat tulevat ja mitä ne tarkoittavat. Sanojen alkuperää arvailevat, tietävät ja keksivät vakiokilpailijat Miika Nousiainen ja Tuomas Kyrö, ja heitä vastaan kisaa viikoittain vaihtuva vieraileva sanansaattaja. Oikeat vastaukset kertoo ja kilpailijoiden sepostukset tuomaroi kielitieteilijä Janne Saarikivi. Jenni Pääskysaari johtaa sanailua, kirjaa pisteet ja julistaa voittajan.

Sanansaattajat helmikuussa MTV Katsomo, MTV3

Komediaklubi-uutuusohjelma vie sinut eturiviin Tampereen TTT-Klubille, jonka lavalla esiintyy kotimaisen komiikan rakastetuimmat tähdet ja kiinnostavimmat nousevat lahjakkuudet. Komediaklubin seurassa pääset nauramaan yli 50:lle stand up -koomikolle ja nauttimaan intiimin klubi-illan vangitsevasta tunnelmasta poistumatta kotisohvalta.

Komediaklubi myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Unelmia Italiassa -ohjelma kertoo Ellen Jokikunnaksen ja hänen puolisonsa Jarin sekä Reino-koiran pitkäaikaisten unelmien toteuttamisesta ja vie katsojansa Italian upeisiin maisemiin. Ellen ja Jari ovat jo vuosia haaveilleet kakkoskodista Italiassa, mutta ajatelleet, että unelman voi toteuttaa vasta kun he ovat saaneet lapsen.

Vaikka adoptioprosessi on edelleen kesken, he päättävät, ettei elämässä voi odottaa ikuisesti ja ostavat 200-vuotta vanhan kivitalon Italian maaseudulta ja aloittavat sen remontoinnin. Miten käy unelmille, kun muun muassa paikallinen byrokratia ja Ellenin terveyshuolet vaikeuttavat projektia?

Unelmia Italiassa myöhemmin keväällä MTV Katsomo

Uutuuksien lisäksi MTV:llä nähdään tuttuja suosikkeja.

Putouksesta nähdään ensi keväänä jo 16. kausi. Tulevalla kaudella sketsihahmokilpailu uudistuu ensimmäistä kertaa sarjan historiassa. Uudistuksen myötä ohjelman tekijät lupaavat tarjota kotikatsojille tuplasti enemmän hahmoja. Uudistetun hahmokilpailun kulku ja sisältö paljastetaan kotikatsojille kauden ensimmäisessä suorassa lähetyksessä. Kauden ohjaa Antti Tuomas Heikkinen, ja juontajana jatkaa Niina Lahtinen.

Yökylässä Maria Veitolan 9. kaudella vieraillaan taas uusien julkisuudesta tunnettujen suomalaisten luona.

Muodin huipulle -sarjan tulevalla kaudella kymmenen lahjakasta suunnittelijaa pääsee jälleen näyttämään ja kehittämään taitojaan intensiivisissä tehtävissä. Suunnittelijoiden apuna on jälleen mentori, viime kaudelta tuttu Sofia Järnefelt.

Ohjelman juontaa Miisa Grekov, joka yhdessä tyylitaituri Sami Sykön kanssa arvioi suunnittelijoiden luomuksia. Tällä kaudella Miisan ja Samin rinnalle vakiotuomaristoon liittyy ohjelmasta itse aikoinaan muotimaailmaan noussut Mert Otsamo.

Putous 20.1. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Yökylässä Maria Veitola helmikuussa MTV Katsomo, MTV3

Muodin huipulle helmikuussa MTV Katsomo, MTV3

MasterChef Suomessa käynnistyy uusi kausi massiivisella bootcamp-esikarsinnalla. Tutut tuomarit Kape Aihinen, Helena Puolakka ja Henri Alén paneutuvat kahden päivän ajan arvioimaan 40 eri puolilta Suomea saapunutta amatöörikokkia bootcamp-keittiössä. Lopulta 10 kilpailijaa pääsee aloittamaan kisan MasterChef Suomi -keittiössä.

Olet mitä syöt -ohjelman tulevalla tuotantokaudella pureudutaan taas uusiin terveyden teemoihin Pippa Laukan johdolla.

Suomen kaunein koti: Kesämökit -ohjelma vie katsojat ihailemaan kesämökkejä ja vapaa-ajan asuntoja aina eteläisestä Suomesta Lappiin ja Itä-Suomesta länsirannikon merimaisemiin. Tällä kaudella katsetta suunnataan vahvemmin myös mökin ulkopuolelle ja sen ympäristöön.

Suurmestarin viidennellä kaudella seikkaillaan uudella kartanolla jännittävissä tehtävissä uuden kilpailijakaartin voimin. Tuomari Pilvi Hämäläinen arvioi suorituksia tiukalla silmällä ja raportoi Suurmestari Jaakko Saariluomalle pienimmätkin virheet studion hämyssä.

MasterChef Suomi helmikuussa MTV Katsomo, MTV3

Olet mitä syöt myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Suomen kaunein koti: Kesämökit myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Suurmestari myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Kotoisa myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Kotoisan kuudes tuotantokausi on kattaus ainutlaatuisia kohteita, odottamattomia ratkaisuja sekä yllättäviä kohdehenkilöitä. Aiemmilta kausilta tuttu sisustussuunnittelija Seija Strand tekee paluun ohjelmaan. Kauden aikana Strand ja Vilja Schepel toteuttavat näyttäviä ja toimivia koteja. Lumoavia pihoja loihtivat Helga Andersson ja Arto Kontio.

Joonas Nordman Show: Grillikausi heittää jälleen tulisille hiilille suomalaisten rakastamat julkkikset. Kussakin jaksossa kunniavieraan paikalla nähdään tunnettu, menestynyt ja mielipiteitä herättävä julkisuuden henkilö. Itselleen ja muille saapuu nauramaan myös joukko huumorin ammattilaisia ja suosittuja julkkiksia eri aloilta. Ohjelman juontaa Joonas Nordman.

Suomen surkein kuski -sarjassa seurataan kahdeksan surkean kuskin edesottamuksia ajotaitoja mittaavissa tehtävissä. Ohjelman juontajana nähdään Eero Ettala ja kilpailijoiden suoritukset arvioivat formulakuski Emma Kimiläinen yhdessä ajoasiantuntija Sari Nuolikosken sekä ajovalmentaja Tuomo Nikkolan kanssa.

Ihanat Siirtolapuutarhat -ohjelma vierailee jälleen suomalaisilla siirtolapuutarhapalstoilla Nicke Lignellin johdolla.

Grillimestarit-ohjelmassa Teresa Välimäen ja Risto Mikkolan tehtävänä on valmistaa yllätyslaatikon raaka-aineista maukkaat grilliateriat. Jakson lopussa julkisuudesta tunnettu henkilö maistaa annokset ja valitsee voittajan.

Joonas Nordman Show: Grillikausi myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Suomen surkein kuski myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Ihanat siirtolapuutarhat myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV Ava

Grillimestarit myöhemmin keväällä MTV Katsomo, MTV3

Dokumentit ja ajankohtaisohjelmat sekä gaalat

Uutispäivän rytmiin pääsee jälleen 8.1. alkaen, kun seitsemänä päivänä viikossa esitettävä Huomenta Suomi ja arki-iltaisin nähtävä Viiden jälkeen -ohjelma jatkuvat. Kymmenen uutiset, Sää ja Tulosruutu koostavat päivän tärkeimmät tiedot joka ilta. Rikospaikka ja Uutisextra nostavat esiin koko Suomea puhuttavia aiheita ja tapauksia kerran viikossa myös tulevana vuonna.

MTV seuraa vaalien etenemistä tiiviisti vuoden vaihteen molemmin puolin. Ehdokkaat ovat tentattavina ensi kertaa jo keskiviikkona 13.12. klo 20-22 MTV:n suuressa vaalitentissä. Vaaliviikolla, keskiviikkona 24.1., on vuorossa toinen tentti, ja jännittävään ensimmäiseen tulosiltaan pääset mukaan 28.1. Jos vaaleissa tarvitaan toinen kierros, kaksi parasta ehdokasta ottavat toisistaan mittaa 7.2. Toinen tulosilta on vuorossa 11.2. MTV:n vaaliohjelmisto käynnistyy jo joulukuussa 2023 MTV Katsomossa Ehdokkaat vs. Google ja Vaaleihin Tommolan kanssa -ohjelmilla.

Missä olit, kun? -ohjelmasarjan uusi nelijaksoinen kausi paneutuu Suomen historian vakavimpaan junaonnettomuuteen, joukkohysterian luoneen Dingo-yhtyeen hajoamiseen, Euroopan lentoliikenteen pysäyttäneeseen tulivuoreen sekä Mikkelin panttivankidraamaan.

Uutisohjelmat MTV Katsomo, MTV3

Presidentinvaalit MTV Katsomo, MTV3

Missä olit, kun? 5.1. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Keväällä 2024 MTV:llä nähdään myös gaalahumua. Vuoden 2023 parhaat kotimaiset televisio-ohjelmat, ohjelmien tekijät ja katsojien suosikit palkitaan suorassa Kultainen Venla -gaalalähetyksessä.

Kotimaisen elokuva-alan parhaat palkitaan keväällä vuotuisessa Jussi-gaalassa.

Kultainen Venla -gaala 26.1. MTV Katsomo, MTV3

Jussi-gaala maaliskuussa MTV Katsomo, MTV3

Keväällä 2024 nähdään Arman Alizadin ohjaama uusi realitysarja Mun maailma. Sarja vie meidät viiden hurmaavan 18–25-vuotiaan nuoren maailmaan, joiden elämä on eräänlaisessa käännekohdassa. Mitä unelmat merkitsevät nuorelle aikuiselle ja voiko niitä saavuttaa? Miten lyödä itsensä läpi suunnittelijaksi muotimaailmassa? Mitä vaatii julkaista ensimmäinen albumi? Miten yhteiskunta hyväksyy transnuoren tai uskovaisen nuoren? Miten selvitä, kun elämää muuttaa äkillinen sairaus? Arman nostaa pöydälle kysymyksiä 2020-luvun nuorten maailmasta ja antaa nuorten vastata niihin itse.

Jere Hietala – Salametsästäjien jäljillä on dokumenttisarja Jere Hietalan työstä ja kokemuksista salametsästyksen vastaisessa taistelussa Etelä-Afrikassa. Sarjassa liikutaan niin maalla, merellä kuin ilmassakin ja kohdataan sekä rikollisia salametsästäjiä että suojelutyötä tekeviä puistonvartijoita ja suojeluaktivisteja. Lisäksi sarjassa oman jännittävän osansa näyttelevät villieläimet, joita täytyy yhtä aikaa suojella ja varoa.

MTV-alkuperäisdokumentti Mainosmiesmurhaaja pureutuu vuonna 1994 kadonneen turkulaisen lakimies Ilpo Härmäläisen katoamismysteeriin. Sarjassa seurataan lähietäisyydeltä, miksi keskusrikospoliisin tutkintaryhmä käynnisti jutun tutkinnan uudelleen lähes 30 vuotta myöhemmin, miten mainosmieheksi kutsutun murhaajan jäljille päästiin ja miten oli mahdollista löytää kadonnut Härmäläinen syvältä Airiston pohjasta.

Mun maailma myöhemmin keväällä MTV Katsomo

Jere Hietala – Salametsästäjien jäljillä helmikuussa MTV Katsomo

Mainosmiesmurhaaja myöhemmin keväällä MTV Katsomo+ -tilauksella

Huippusuositut draamasarjat

Keväällä nähdään MTV-alkuperäissarjat Hymyä! ja Sunnuntailounas sekä Kotka 10, joka vie katsojat keskelle pelastusaseman hektistä arkea. Salattujen elämien kanssa vietämme 25-vuotisjuhlavuotta.

Omerta 6/12 on neliosainen sarja Aku Louhimiehen ohjaamasta toimintaelokuvasta.

Alkuperäissarjojen Hautalehto ja Karkurit uudet kaudet nähdään keväällä MTV Katsomossa.

Hautalehto-sarjan toisella kaudella Antti Hautalehdon kädet ovat täynnä rituaalimurhilta vaikuttavia karmaisevia kuolemantapauksia, joiden jäljet johtavat Mestarina tunnetun karismaattisen taiteilijan johtamaan taidekommuuniin.

Karkureiden toisella kaudella sarjamurhaaja JP Sirén ei jätä Karita Tulikorpea rauhaan. Karkuritiimi on saanut uuden johtajan, kun eläköityneen Ritolan tilalle on palkattu vähintäänkin yhtä jämäkkä Riikka Bruun. Karkuritiimi jäljittää kauden aikana muun muassa vanhoja tuttujaan, terroristeja sekä ryöstäjää, joka onkin syyllistynyt johonkin suurempaan kuin vain taidevarkauteen.

Salatut elämät 29.1. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Hautalehto: Rakennus 31 helmikuussa MTV Katsomo+ -tilauksella

Karkurit myöhemmin keväällä MTV Katsomo+ -tilauksella

Hymyä! MTV Katsomo, MTV3 8.1. alkaen

Kotka 10 MTV Katsomo, MTV3 myöhemmin keväällä

Sunnuntailounas MTV3, MTV Katsomo myöhemmin keväällä

Omerta 6/12 myöhemmin keväällä MTV3, MTV Katsomo

Kansainväliset ohjelmapoiminnat

The Team -rikossarjassa eurooppalaiset poliisivoimat tekevät yhteistyötä rajat ylittävien rikosten ratkomiseksi.

Draamasarja Becoming Elizabeth kertoo Henrik VIII:n ja Anna Boleynin tyttären Elisabet I:n noususta Englannin kuningattareksi.

Itävallan keisarinnan Elisabetin ja hänen puolisonsa keisari Frans Joosefin seikkailut jatkuvat Sissi-sarjan kolmannella kaudella.

Love Island UK -sarjasta nähdään ensimmäinen All Stars -kausi.

Swimming With Sharks kertoo nuoresta naisesta, joka sukeltaa Hollywood-kimalluksen pimeisiin kulisseihin vaativan studiopomon assistenttina.

Kathryn Eisman luotsaa uutta Vaatteiden voima -muodonmuutossarjaa (Undressed with Kathryn Eisman) tammikuusta alkaen.

Jay Lenon autotalli on Jay Lenon autoihin ja moottoripyöriin keskittyvä viihdeohjelma. Sarjasta esitetään keväällä 5. ja 6. tuotantokausi.

Komediasarja Elämää Philadelphiassa (It's Always Sunny in Philadelphia) on kulttiklassikko, josta nähdään MTV:n keväässä jo 16. tuotantokausi.