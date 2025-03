Putous-tähti Inkeri Hyvönen sketsihahmokilpailun hopeasijastaan: "Juuri näin sen kuului mennä"

Inkeri Hyvönen sai Putouksen Vuoden sketsihahmo 2025 -kilpailusta kotiinviemisiksi hopeaa.

Putouksen 17. tuotantokausi huipentui finaalilähetykseen lauantaina 29. maaliskuuta. Finaalin päätteeksi Vuoden sketsihahmo -kilpailun voittajaksi kruunattiin näyttelijä Nicklas Pohjolan sketsihahmo Ujo-Anselmi Nahkanen. Hopeasijalle jännittävässä kisassa sijoittui näyttelijä Inkeri Hyvösen sketsihahmo Iiris Piilari.

Hyvönen kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille, että hänellä on todella hyvä fiilis.

– Sain tehdä vielä yhden jakson verran Iiristä, se oli tosi kivaa. Sain itse vaikuttaa siihen, millaisen lopetuksen Iiris tässä yhteydessä sai. Iiriksen elämä ja matka jatkuvat tietysti toisaalla, hän sanoi.

Hyvönen on onnellinen sketsihahmokilpailun voittaneen kollegansa Nicklas Pohjolan puolesta.

– Oli ihanaa jakaa hänen kanssaan tämä finaalipäivä ja -viikko. Hän on niin antelias ja ihana työtoveri sekä nerokas komediassaan. Katsojat valitsivat parhaan. Juuri näin sen kuului mennä, Hyvönen sanoi.

Inkeri Hyvösen hahmo Iiris Piilari sijoittui Vuoden sketsihahmo 2025 -kilpailussa hopeasijalle.

Hyvösen hahmo Iiris Piilari juhlisti Putouksen finaalilähetyksessä 91-vuotissyntymäpäiviään. Kesken juhlahumun paikalle saapui hahmon sisko Varma Kaihi, joka tuli suostuttelemaan Iiristä hoivakotiin. Siskokset ajautuivat sanaharkkaan Varman arvostellessa Iiriksen valintoja ja tapaa elää, ja he päättivät ratkaista erimielisyytensä tanssibattlella.

Lopuksi Iiris kertoi olevansa heikkona itseensä ja julisti elämänsä olevan ihanaa.

– Minusta (Iiris Piilarin viimeinen esiintyminen) toi esiin sitä, mitä yleisö on ehkä miettinytkin, tai mitä ainakin itse aloin miettimään, että miksi tämä tyyppi on niin elämäniloinen, haluaa tarttua jokaiseen hetkeen ja uskoo omaan elämäänsä. Ehkä sieltä tuli vastaus, että elämässä on ollut tyyppi, joka on erilainen ja ei niin optimistinen ja elämänjanoinen, Hyvönen kertoi.