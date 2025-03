Antti Tuomas Heikkinen jättää Putouksen – tunteikas avautuminen

Antti Tuomas Heikkinen ohjasi kolme Putous-kautta.

Putous-ohjelma kausi päättyi viime lauantaina 29. maaliskuuta ja odotetun sketsihahmokilpailun voitti jo toista vuotta putkeen näyttelijä Nicklas Pohjola Ujo-Anselmi Nahkanen -hahmollaan. Hopeasijalle jännittävässä kisassa sijoittui Iiris Piilari.

Viikonlopun Putous-lähetys oli näyttelijä-ohjaaja Antti Tuomas Heikkisen viimeinen. Heikkinen kirjoitti Instagram-tililleen pitkän kirjoituksen jättävänsä suosikkiohjelman.

– Kun alkukesästä 2022 vastasin myöntävästi pyyntöön lähteä ohjaamaan Putousta, en kuvitellut että kolme vuotta myöhemmin kirjoitan tätä tekstiä. Takana on kolme täyttä tuotantokautta, 24 ohjattua suoraa lähetystä. Nyt on tullut aika sanoa kiitos ja näkemiin. Putous-polkuni on osaltani kuljettu loppuun, Heikkinen aloittaa tekstin.

Heikkinen kertoo olevansa kiitollinen kuluneista vuosista viihdeohjelman parissa.



– Vuodet ohjaajana (ja toisena pääkäsikirjoittajana) on olleet kaikin puolin varsin valaisevia. On tullut opittua aivan älyttömästi asioita mitä tulee 1,5 tunnin viihdeshown rakentamiseen, sketsien kirjoittamiseen, kuvausteknisiin asioihin, jnejnejne. On ollut palkitsevaa työskennellä tv-alan superammattilaisten kanssa. Kiitos kaikille osastoille!

Erityisen kiitoksen saavat näyttelijät, joita Heikkinen ylistää kirjoituksessaan.



– Jokaisella kaudella mulla on ollut ympärillä lahjakas ja taitava ryhmä, jonka kanssa on ollut helppo työskennellä. Ohjaajana halusin panostaa siihen, että työryhmässä jokaisella on helppoa olla ja että jokainen voi loistaa omilla vahvuuksillaan. Tähtäsin siihen, että joka kausi muodostuisi ensemble, joka tekee töitä yhdessä ja esim. sketsihahmokilpailu olisi osa yhteistä ideointia, ei niinkään kilpailu. Tässä koen onnistuneeni hyvin. Kiitos kaikki näyttelijät!

Vaikka Heikkisen jäähyväispäivitys on täynnä hehkutusta, hän avaa myös työn stressaavampaa puolta.

– Kaikesta tästä hehkutuksesta huolimatta se oli nyt siinä. Kuten ehkä voi päätelläkin, on Putouksen ohjaajan paikka aika helkkarin stressaava. Viihdebisneksen ytimessä toimiminen tuo mukanaan tietysti arvoisensa paineet ja odotukset. Ne yhdistettynä tiukkaan aikatauluun, tiukkaan budjettiin ja aika ison paletin johtamiseen voi hetkittäin aiheuttaa tietynlaisia painetiloja. Yövalvomiset, kotona melko poissaoleva olemus ja väsymys on olleet aika tuttuja juttuja tässä kuluneiden vuosien aikana, Heikkinen päättää kirjoituksen ja vinkkaa, että häntä saa kysellä töihin.