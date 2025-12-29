Hannes-myrskyn aiheuttamat sähkökatkot jatkuvat yhä Pohjanmaan rannikolla. Parissa tuhannessa taloudessa sähköt ovat poikki jo kolmatta vuorokautta eikä nopeaa apua ole luvassa.

MTV Uutiset vieraili maanantaina Kokkolaan nykyään kuuluvalla Kälviällä, jossa korjataan hiki hatussa Hannes-myrskyn aiheuttamia vaurioita.

– Navetasta katto lähtenyt, siinä on 60 neliötä rullautunut konesaumakattoa irti, Hannu Kerola kertoo.

Hannes-myrsky teki pahaa tuhoa länsirannikolla. Sen seurauksena vielä pari tuhatta kotitaloutta on vailla sähköä jo kolmatta vuorokautta.

– Yhteydenpito ei toimi, ei tahdo puhelin toimia, netti ei toimi, ei saa vakuutusyhtiötä kiinni, oikeestaan ei ketään ihmisiä, hankalaa, Kerola harmittelee.

Omistajat voivat korjata omaa omaisuuttaan, mutta puita ei saa itse mennä irrottamaan sähkölinjojen päältä. Sähköyhtiön alueella toistasataa puhelintolppaa ja pari pylväsmuuntajaa kaatui lauantaina ja 9000 kotitaloutta jäi ilman sähköä.

– Kyllä työtä riittää ja varmasti ottaa huomennakin vielä aikaa että saadaan kaikki korjattua, kommentoi Juho Polso, käyttöpäällikkö Korpelan Voimalta.

Hannes kiilasi heti sähköjen osalta pahimmaksi tuhomyräkäksi Pohjanmaan rannikolla.