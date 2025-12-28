Pelastuslaitoksilla eritoten maan länsiosissa on ollut myrskyn vuoksi yhteensä satoja vahingontorjuntatehtäviä.

Suomea lauantain ja sunnuntaiaamun aikana riepotellut Hannes-myrsky puhalsi itsensä 2020-luvun voimakkaimpien myrskyjen joukkoon. Ilmatieteen laitoksen mukaan Hannesta voi verrata syksyllä 2020 paljon tuhoa aiheuttaneeseen Aila-myrskyyn.

Maa-alueilla voimakkain tuuli mitattiin iltayhdeksän aikaan Etelä-Pohjanmaalla, jossa Kauhavan lentokentällä tuulenpuuskat ylsivät 29 metriin sekunnissa. Merialueista Rauman Kylmäpihlajassa keskituulennopeus kohosi illalla voimakkaimmillaan 31 metriin sekunnissa.

Korkeammalla merenpinnasta sijaitsevilla tuntureilla on oma ilmastonsa, ja sielläkin mitattiin huomattavan kovia tuulia. Kilpisjärven Saana-tunturilla tuulennopeus oli lauantaina iltapäivällä voimakkaimmillaan 44 metriä sekunnissa.

– Aika hurja tuuli, mutta tuskinpa siellä kauheasti on porukkaa ollut tunturia valloittamassa noilla keleillä, sanoo päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

Etelä-Suomessa oli vielä sunnuntaiaamuna 20 metriä sekunnissa puhaltaneita puuskia. Muualla Suomessa kovimmat tuulet ajoittuivat lauantai-iltaan ja sunnuntain vastaiseen yöhön.

Myrskyn määritelmän raja on vähintään 21 metriä sekunnissa puhaltava keskituuli. Hirmumyrskyn rajana pidetään 33 metriä sekunnissa puhaltavaa keskituulta.

Kymmeniätuhansia ilman sähköä

Myrsky aiheutti laajoja sähkökatkoja ympäri maan.

Sunnuntaina kello 12.45 noin 63 000 asiakasta oli yhä ilman sähköä. Sähköttömiä asiakkaita oli yhteensä noin 160 kunnassa.

Pahimmillaan sähköttä oli Hanneksen seurauksena lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pitkälti yli 180 000 asiakasta.

Haittaa erityisesti junaliikenteessä

Myrsky aiheuttaa edelleen haittaa erityisesti junaliikenteessä.

Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan myrsky on aiheuttanut laajoja häiriöitä rautatieliikenteessä lauantaista lähtien ja useat junat ovat olleet myöhässä.

Pahimmat vauriot ovat Kokkolan ja Ylivieskan välisellä rataosuudella. Myös muilla Länsi-Suomen rataosuuksilla kaatuneet puut ja sähkökatkot ovat aiheuttaneet myöhästymisiä junaliikenteeseen.

Junaliikenne on keskeytetty myös Jämsän ja Pieksämäen välisellä rataosuudella myrskyvaurioiden takia. Junia korvataan linja-autoilla. Fintrafficin mukaan korjausaikataulusta ei ollut vielä sunnuntaiaamuna arviota.

Lentoasemayhtiö Finavian viestinnästä kerrottiin sunnuntaina aamupäivällä, että lentokentillä liikennöintiä on saatu jo normalisoitua.

Vaikeiden keliolosuhteiden vuoksi Ivalon, Rovaniemen ja Kittilän lentoasemat jouduttiin lauantai-iltana sulkemaan lentoliikenteeltä. Kentät saatiin kuitenkin auki vielä myöhäisillan aikana.

– Tänään päivä on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta Rovaniemellä, Ivalossa ja Kittilässä tulee olemaan hyvin vilkasta, kun niitä eilisiä peruttuja lentoja on siirtynyt tälle päivälle, kerrottiin viestinnästä.

Finavia arvioi pohjoisen kenttien liikenteen normalisoituvan sunnuntain aikana. Maanantaista odotetaan jo tavallista lentopäivää.

Vielä lauantai-iltana Finavia arvioi, että Hannes saattaisi vaikuttaa myös Helsinki-Vantaan lentoasemaan liikenteeseen. Liikennehaittaa ei lopulta tullut. Finavian mukaan Helsinki-Vantaalla oli vain yksittäisiä viivästyksiä.

Otkes ei tutki lentokoneen luisua

Onnettomuustutkintakeskus Otkes ei ota tutkittavakseen Kittilässä tapahtunutta tilannetta, jossa matkustajakone ja pienkone ajautuivat lumipenkkaan lentokentän rullaustiellä kovan tuulen vaikutuksesta.

Onnettomuus tapahtui lauantaina iltapäivällä.

Lapin pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Genevestä Kittilään saapuneessa Swiss-lentoyhtiön matkustajakoneessa oli kyydissä noin 150 matkustajaa ja pienkoneessa alle kymmenen.

Työllistänyt pelastuslaitoksia

Hannes-myrsky on aiheuttanut pelastuslaitoksille yhteensä satoja vahingontorjuntatehtäviä. Tehtäviä on ollut etenkin maan länsiosissa.

Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi sunnuntaiaamuna tiedotteessa, että sille oli tullut lauantai-illan ja sunnuntaiaamun väillä lähes 600 vahingontorjuntatehtävää. Muutama tehtävistä oli tuulen aiheuttamia vahinkoja rakennuksille sekä rakennelmille.

Keski-Suomen pelastuslaitos kertoi, että sillä oli sunnuntaiaamuun mennessä ollut noin 90 Hannes-myrskyn aiheuttamaa tehtävää. Suurin osa tehtävistä oli tielle kaatuneita puita.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoi tiedotteessaan yöllä, että se oli lauantai-iltapäivän ja sunnuntaiaamuyön välillä saanut noin 350 kiireetöntä vahingontorjuntatehtävää.

– Pahimmillaan jonossa oli reipas sata tehtävää, tiedotteessa sanottiin.

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella Hannes-myrskyn aiheuttamia vahingontorjuntatehtäviä oli vastaanotettu yli 200, minkä lisäksi pelastuslaitos kertoi hoitaneensa noin 100–200 oma-aloitteista tehtävää. Myrsky oli kaatanut puita valtateille sekä rakennusten ja sähkölinjojen päälle.

Pohjois-Savon pelastuslaitos taas kertoi tiedotteessaan yöllä, että Kuopion torin kuusi oli kaatunut voimakkaan tuulenpuuskan seurauksena. Kuusen kaatumisesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.