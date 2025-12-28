Hannes-myrsky sulki Ivalon, Rovaniemen ja Kittilän lentoasemat useiksi tunneiksi lauantaina. Tilanne on erittäin harvinainen, kerrotaan Finaviasta.

Lapin lentokentillä nähtiin lauantaisen Hannes-myrskyn vuoksi erittäin harvinainen tilanne, kun peräti kolme alueen lentoasemaa jouduttiin sulkemaan kovan tuulen vuoksi.

– Hannes vaikutti lentoliikenteeseen samanaikaisesti usealla lentoasemalla, ja poikkeustilat kestivät useamman tunnin ajan, joten hyvin poikkeuksellinen tilanne oli kyseessä, kertoo Pia Fast Finavian viestinnästä.

– Tyypillisesti haastavat olosuhteet ovat varsin paikallisia ja hyvin lyhytaikaisia.

Kittilän lentoasema ruuhkautui pahasti.Lehtikuva

Kovien tuulenpuuskien vuoksi kaikki Ivaloon, Rovaniemeen ja Kittilään lentäneet koneet eivät päässeet eilen laskeutumaan määränpäähänsä vaan lentoja ohjattiin edelleen Helsinki-Vantaan, Oulun ja Kuusamon asemille.

– Joitain yksittäisiä lentoja ohjattiin myös Tukholman Arlandan lentoasemille.

Fastin mukaan näin laajamittaisten häiriöiden jälkeen lentoliikenteen palautumisessa normaaliksi menee muutamia päiviä.

– Nyt lennoilla voi olla vielä viivästyksiä ja muutoksia sunnuntain sekä vielä maanantain aikana.

Rovaniemen kentällä ruuhkaa

Siinä missä Kittilässä ja Ivalossa tilanne on alkanut jo normalisoitua, on Rovaniemen lentoasemalla odotettavissa ruuhkainen päivä sunnuntaina.

Lauantailta siirtyneiden lentojen vuoksi odotettavissa on ruuhkia ja jonoutumista terminaalitoiminnoissa.

Lauantaina Rovaniemen lentoasemalle oli aikataulutettu kaikkiaan 55 lentoa, näistä iso osa siirtyi sunnuntaihin.

– Tänään Rovaniemellä on jo ennestään aikataulutettujen lentojen lisäksi kaksikymmentä eiliseltä siirtynyttä lentoa, Fast kertoo.

Lentokaaos kasvatti majoituspaikkojen kysyntää

Peruuntuneiden ja uudelleen aikataulutettujen lentojen vuoksi myös Lapin majoituspaikoissa koettiin yksi vuoden vilkkaimmista päivistä eilen.

Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäisen mukaan kyseessä oli muutoinkin yksi vuoden vilkkaimmista päivistä matkustuksellisesti.

– Tietysti tämä tilanne [lentokaaos] vaikutti todella hurjasti kysyntään. Meillä on paikat aika täynnä ja tällainen äkillinen tilanne sekoittaa pakkaa.

– Kyllä tämä kysyntäpiikin toi ja vaati valtavasti joustoa ja hyvää yhteistyötä alueen toimijoiden kesken, Kärkkäinen kertoo.

Lentoliikenteen palattua myös majoituspaikkojen tilanne on lähtenyt tasaantumaan sunnuntaina aikana.

– Alamme päästä kohti normaalia, joka kuitenkin edelleen tarkoittaa kovaa työtä, kun joulukuussa on yleensä lähes sadan pinnan käyttöaste.