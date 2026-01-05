Saksassa Berliinin lounaisosassa noin 45 000 kotitaloutta ja yli 2 200 yritystä jäi lauantaina ilman sähköä mahdollisen tuhopolton vuoksi.

Sähköt katkesivat, kun tulipalo vaurioitti korkeajännitekaapeleita sillalla Lichterfelden lämpö- ja voimalaitoksen lähistöllä. Operaattorin mukaan sähköverkon vauriot ovat vakavia ja niiden korjaus haastavaa.

Sunnuntai-iltana yli 30 000 kotitaloutta ja yli tuhat yritystä oli yhä ilman sähköä. Berliner Zeitung kertoi, että useat koulut ja päiväkodit ovat suljettuna keskiviikkoon saakka.

Osa kotitalouksista on saatu kytkettyä takaisin sähköverkkoon, mutta jotkut asiakkaista joutunevat olemaan sähköttä torstaihin asti.

Viranomaisten mukaan sähkökatkon aiheutti mahdollinen tuhopoltto, jonka tekijäksi on ilmoittautunut äärivasemmistolainen ryhmä.