Takat ja uunit ovat on nyt vuoden kovimmalla käytöllä ja polttopuuyrittäjien varastot alkavat ehtyä kovasta hinnasta huolimatta.

Vaikka polttopuun hinta on noussut, puulämmityksen suosio on kasvanut.

Puulämmittäjät on saanut liikkeelle etenkin korkea pörssisähkön hinta.

Koivuklapi maksaa noin 80–100 euroa kuutiolta, mutta se ei ole säikäyttänyt lämmittäjiä.

Lue myös: Näin kokkolalainen Robert säästää pörssisähkön hirmutuntien aikana

Ukrainan sota aloitti puulämmitysbuumin

Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla polttopuita valmistavan ja myyvän Häggbloms Vedin yrittäjä Lars-Erik Häggblom kertoo, että klapikuume käynnistyi alun perin Ukrainan sodan alkaessa.

– Silloin se oli ihan hullua. Puhelin soi yhtä kyytiä. Nyt tilanne on tasoittunut niistä vuosista, Häggblom kommentoi MTV Uutisille.

Suomen Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Jani Salomaa kertoo, että tulisijoja tehdään tällä hetkellä yhä enemmän myös uusiin asuntoihin.



– Tietysti tässä maailmantilanteessa se on ihan huoltovarmuusasia, että kotitalouksista löytyy ilman sähköä toimivia lämmitysjärjestelmiä, Salomaa toteaa.



Kokkolalainen Jan-Erik Niemi kertoo, että ainakin hänen taloudessaan puulämmittäminen kannattaa ja tuo sähkölaskuskuun roiman säästön.



– Ei minulla mene kuin vajaa satanen kuukaudessa sähköön. Minulla on takka ja ilmalämpöpumppu puhaltaa lämpöä ympäri asuntoa.

Vaikka klapiyrittäjät ovat varautuneet kovaan kysyntään, ainakin osa myy nyt varastonsa loppuun. Näin myös Lars-Erik Häggblom.



– Ei kesämökille riitä varmaan mitään.

Lue myös: Pörssisähkön hinta laskee keskiviikkona