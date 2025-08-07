Brittimiehen haljennut hammas johti aivoleikkaukseen

Brittimiehen haljennut hammas aiheutti paiseen aivoihin.
61-vuotias brittimies olisi voinut kuolla oireettoman hammaspulmansa vuoksi. Graham Bell joutui aivoleikkaukseen haljenneen hampaan vuoksi, kertoo People.
Bellin tapauksesta tiedotti häntä hoitanut neurologiaan ja neurologiseen kipuun erikoistunut The Walton Centre NHS Foundation Trust.
Aivoissa oli paise
Ongelma havaittiin, kun Bell vaimoineen oli lähdössä päiväreissulle. Auton pakkaamisen aikana vaimo havaitsi Bellin kasvojen toisen puolen roikkuvan epäsymmetrisesti. Bell myös valitteli päänsärkyä.
Päiväreissun sijaan lähdettiin ensiapuun. Halvauksesta ei kuitenkaan ollut kyse. Tutkimukset paljastivat Bellin aivoissa massan.
Kyseessä oli paise, jonka läpimitta oli kolme senttiä.
Paise saatiin tyhjennettyä. Bellin vointi koheni, kunnes se taas huononi. Hänelle oli ehtinyt kehittyä sepsis eli vaikea yleisinfektio.
Syypää olikin haljennut hammas
Aivot operoitiin uudelleen, ja Bell sai vahvoja antibiootteja.
– Lääkäritiimini yritti selvittää, mitä on meneillään. Kävi ilmi, että infektio olikin tullut haljenneesta ja tulehtuneesta hampaasta, Bell kuvaa.
Tieto hampaan halkeamisesta oli yllätys.
– Se oli outoa, koska minulla ei ollut suussa kipuja tai turvotuksia, jotka olisivat viitanneet siihen, että jokin on vialla, Bell kuvaa.
Kaatuminen tai isku voi aiheuttaa hammastapaturman, jossa hammas esimerkiksi murtuu, katkeaa tai halkeaa. Myös omat purentavoimat voivat aiheuttaa tapaturman, kertoo Terveyskirjasto. Vahingoittunutkin hammas voi olla täysin oireeton, vaikka siinä olisi hankalia, piileviä tulehdusmuutoksia. Lohjennut hammas tulee aina tarkastuttaa hammaslääkärissä.
Bell vietti sairaalassa kuusi viikkoa. Tila saatiin hallintaan ja aivoihin syntynyt paise hoidettua, mutta arpikudoksen vuoksi Bellillä on vaikeuksia liikkua ja kommunikoida. Häntä kuntoutetaan.
Lähteet: People, The Walton Centre NHS Foundation Trust