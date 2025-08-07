Brittimiehen haljennut hammas johti aivoleikkaukseen

Aivot
Tutkimukset paljastivat aivoissa massan. Kyseessä oli paise. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 07.08.2025 20:13

Maria Aarnio

maria.aarnio@mtv.fi

Brittimiehen haljennut hammas aiheutti paiseen aivoihin. 

61-vuotias brittimies olisi voinut kuolla oireettoman hammaspulmansa vuoksi. Graham Bell joutui aivoleikkaukseen haljenneen hampaan vuoksi, kertoo People.

Bellin tapauksesta tiedotti häntä hoitanut neurologiaan ja neurologiseen kipuun erikoistunut The Walton Centre NHS Foundation Trust.

Lue myös: Haiseeko hengitys? Nielussa voi piillä proppu: "Kurkusta sinkoaa valkoisia palleroita"

Aivoissa oli paise

Ongelma havaittiin, kun Bell vaimoineen oli lähdössä päiväreissulle. Auton pakkaamisen aikana vaimo havaitsi Bellin kasvojen toisen puolen roikkuvan epäsymmetrisesti. Bell myös valitteli päänsärkyä.

Päiväreissun sijaan lähdettiin ensiapuun. Halvauksesta ei kuitenkaan ollut kyse. Tutkimukset paljastivat Bellin aivoissa massan.

Kyseessä oli paise, jonka läpimitta oli kolme senttiä.

Paise saatiin tyhjennettyä. Bellin vointi koheni, kunnes se taas huononi. Hänelle oli ehtinyt kehittyä sepsis eli vaikea yleisinfektio.

Lue myös: Seitsemän vaaran merkkiä suussa – älä päästä pitkälle!

Syypää olikin haljennut hammas

Aivot operoitiin uudelleen, ja Bell sai vahvoja antibiootteja.

– Lääkäritiimini yritti selvittää, mitä on meneillään. Kävi ilmi, että infektio olikin tullut haljenneesta ja tulehtuneesta hampaasta, Bell kuvaa.

Tieto hampaan halkeamisesta oli yllätys.

Lue myös: Sinunkin suussasi saattaa muhia salakavala sairaus: Tunnista varhaiset oireet

– Se oli outoa, koska minulla ei ollut suussa kipuja tai turvotuksia, jotka olisivat viitanneet siihen, että jokin on vialla, Bell kuvaa.

Kaatuminen tai isku voi aiheuttaa hammastapaturman, jossa hammas esimerkiksi murtuu, katkeaa tai halkeaa. Myös omat purentavoimat voivat aiheuttaa tapaturman, kertoo Terveyskirjasto. Vahingoittunutkin hammas voi olla täysin oireeton, vaikka siinä olisi hankalia, piileviä tulehdusmuutoksia. Lohjennut hammas tulee aina tarkastuttaa hammaslääkärissä.

Bell vietti sairaalassa kuusi viikkoa. Tila saatiin hallintaan ja aivoihin syntynyt paise hoidettua, mutta arpikudoksen vuoksi Bellillä on vaikeuksia liikkua ja kommunikoida. Häntä kuntoutetaan.

Lue myös: Tunnetko suusi "tulehdusprosentin"?

Katso myös: Ahdistaako hammaslääkäri? Esittelyssä yleisimmät työvälineet – tätä niillä tehdään 

4:49imgErikoishammaslääkäri Timo Kallio Hammas Mehiläinen Stoma -klinikalta listaa hammaslääkärien yleisimmät työvälineet.

Lähteet: People, The Walton Centre NHS Foundation Trust

Lisää aiheesta:

56-vuotias valitti ensiavussa rintakipua ja hengenahdistusta – oireilla erikoinen syyAamulla Torin hammasta särki, sitten kasvot turposivat: "Lyhyt tarina siitä, miten hampaani melkein tappoi minut"Darren, 51, uskaltautui hammaslääkäriin ensimmäistä kertaa 27 vuoteen – järkyttävä diagnoosi ja karut seuraukset: "Erittäin todennäköistä, ettei hän pysty enää koskaan tekemään töitä"Hammaslääkäri kuittasi oireet harmittomina – brittinainen menetti leukansa kasvaimelleHammaslääkäri poisti naiselta kymmenen hammasta kohtalokkain seurauksin: "Kadun syvästi"Emma, 24, kärsi päänsärystä ja menetti tajuntansa auton ratissa – "migreeni" olikin jotain aivan muuta: "Jos oireet olisivat saaneet jyllätä pidempään hoitamattomina..."
Suun terveysSairaudet ja tauditTerveys ja hyvinvointiLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Suun terveys