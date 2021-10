Onko kielesi valkoinen? Väri voi olla oire vakavasta sairaudesta

Kieli on suun oma lihaskimppu, joka auttaa ihmistä puhumaan, nielemään ja maistamaan. Terve kieli on vaaleanpunainen ja sen pinnalla on ohut vaalea kerros. Kielen pinnalla saattaa olla myös pieniä nystyjä eli papilleja, mutta halkeamat ja haavaumat eivät terveeseen kieleen kuulu.