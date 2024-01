Nämä tyypilliset merkit paljastavat hammaslääkärille, ettet ole langannut hampaitasi

Miksi hammaslangan käyttäminen on tärkeää

– Hammasplakki voi tehdä diabeteksesta vaikeammin hallittavan, ja on näyttöä siitä, että se edistää sydänsairauksia, suuhygienisti Marie Paulis kertoo.

Tutkijat uskovat, että iensairaus voi matkustaa kehon läpi laukaisten sydämen verisuonissa tulehduksia. Iensairaudet on yhdistetty myös aivoverenkiertohäiriöihin, diabeteksen komplikaatioihin ja hengitystieongelmiin.

Yleisin oire bakteerien kerääntymisestä ikeniin ja hammasväleihin on kuitenkin pahanhajuinen hengitys.

Hammaslääkärille ei kannata valehdella

Jos et todella lankaa hammasvälejäsi säännöllisesti, hammaslääkärille on turha syöttää palturia. Hammaslääkäri huomaa yleensä yhdellä silmäyksellä, mikä on lankauksen laita.