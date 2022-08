Moni joustaa omista seksimieltymyksistään kumppanin mieltymysten vuoksi – "Eivät uskalla kysyä"

– On tavallista ja melko yleistä, että puolisoiden seksuaaliset mieltymykset eroavat toisistaan. On hyvä pohtia, missä asioissa on valmis tulemaan vastaan ja missä ei, ja kommunikoida ajatuksistaan kumppanille. Parhaimmillaan on mahdollista löytää molempia tyydyttäviä ratkaisuja tai jopa uusia tapoja nauttia seksistä, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo tiedotteessa.