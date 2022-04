Suuseksi kumppanin kanssa ällöttää, mikä avuksi? Raati vastaa: "Kaikilla vaan eivät feromonit kohtaa"

"Suuseksi ällöttää minua tämän kumppanin kanssa. Edellisten kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, päinvastoin: olen halunnut tehdä sitä. Tulee melkein oksennus, kun annan sitä nykyiselle naiselleni. Pesu ei auta. Mitä on tapahtunut? Hjälp?" kysyy nimimerkki Pahan edessä.

Näin raati vastasi

"Siis itse suuseksi aktina ällöttää, vai sen haju tai maku? Jälkimmäiselle voinee tehdä jotakin, jos kyseessä on esimerkiksi tulehdus, mutta jos ihan itse akti yhtäkkiä ällöttää, ongelma lienee henkisellä puolella ja ratkaisu monimutkaisempi saavuttaa." – Nainen, 36, avoliitossa

"Käytä kondomia. Itselläni mikään ei auta kyseiseen vaivaan. Toisilta ihmisiltä on mukava ottaa, ja toisiin ei tee mieli koskea ollenkaan." – Nainen, 30, parisuhteessa

"Miksi se ällöttää? Miksi olet naisen kanssa? Jos oikeasti pidät naisesta, ei suuseksin antamisen pitäisi olla kynnyskysymys. Väkisinkin tulee mieleen, että taustalla on jotain muuta." – Nainen, 28, parisuhteessa

"Voi olla, että ensimmäisen kerran, kun suuseksiä ollut kumppanin kanssa, niin ollut huono hygienia. Mistä voi johtua se, että takaraivossa se on edelleen, vaikka olisi juuri pesty ennen suuseksiä. Mutta pakolla ei koskaan kannata tehdä, siitä ei nauti kukaan." – Nainen, 22, parisuhteessa

"Sama juttu minulla. Jokin haju-/makujuttu, myös puhtaassa vehkeessä. Olen ratkaissut asian ottamalla suihin suihkussa. Voisihan sen ottaa esiin jotenkin, että on maku viime aikoina muuttunut, pitäisikö olla huolissaan? Siten saisi asian puheeksi." – Nainen, 47, avoliitossa

"Kukaan ei voi tietää puolestasi, mitä sinulle on tapahtunut. Ehkä se on jotain päänsisäistä, mentaalista? Auttaako suuseksisuoja? Tuskin kumppanisi haluaa, että teet jotain, mitä et halua tehdä. Voithan tyydyttää häntä muutenkin."

– Nainen, 35, sinkku