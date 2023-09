Kyselytutkimukseen vastasi tuhat iältään 18–70-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Mistä joustetaan?

– Olisi hyvä keskustella siitä, miksi kumppani kokee esimerkiksi suuseksin tai tietyn seksiasennon epämiellyttävänä. Mitä näiden ajatusten ja tunteiden takana on? Näin opitaan tuntemaan toista paremmin ja parhaimmillaan molemminpuolinen ymmärrys lisääntyy, sanoo Lavikainen.

Seksiterapeutti kertoo, mikä on useimmille pareille sopiva määrä seksiä

– Mieltymyksissä joustaminen on hyvä asia silloin, kun se on rakkauden teko ja tuo tavalla tai toisella nautintoa myös itselle. On hyvä muistaa, että seksuaalinen kiihottuminen ja nautinto voivat syttyä myös matkan varrella, vaikka alun perin ei tekisikään seksiä mieli, Lavikainen vinkkaa.