Tokion MM-kisojen kolmantena päivänä koettiin suomalaisittain dramaattisia hetkiä. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä, paikan päällä Japanissa oleva toimittaja Eren Gürler ja MM-kisoja kotimaassa seuraava toimittaja Antti Rämänen sivaltavat sunnuntain puheenaiheet kolmeen osioon.

Tästä pidin:

Evilä

Uuden-Seelannin Geordie Beamish antoi miesten 3 000 metrin esteissä samanlaisen muistutuksen kuin Bernard Lagat miesten vitosella Osakassa 2007. Jos kirikavereille jätetään loppuun mahdollisuus ratkaista, niin kyllähän ne usein siitä kiittävät.

Tuntuu hassulta, että vaikka siellä on kavereita, jotka ovat tälläkin kaudella painaneet 8.00-aikoja, niin silti Beamish tuli ja kuittasi. Tykkäsin siitä, että tällä annettiin pieni muistutus siitä, että omien vahvuuksien kautta kannattaa arvokisojakin viedä.

Geordie Beamish pesi muun muassa Soufiane El Bakkalin loppukirissä.

Gürler

Vaikka mitali jäikin haaveeksi, on Silja Kososen tekemiseen vain pakko olla tyytyväinen. Vasta 22-vuotias Kosonen paiskasi tiskiin kovimman arvokisasuorituksensa tuloksella 75,28 ja sen lisäksi todella kovatasoisen sarjan, jossa viisi heittoa oli puolentoista metrin sisällä toisistaan.

Jälleen tuli Kososelle paras sijoitus maailman tasolla. Jos ja kun samanlainen käyrä jatkuu, päästään ensi vuoden EM-kisoissa ja seuraavissa MM-kisoissa sitten mitalikahville.

Rämänen

Tänään olen erityisen tyytyväinen Armand Duplantisin ällistyttäviin suorituksiin seiväshypyssä. Maailmanennätystulosten takominen arvokisoissa on jotain aivan uskomatonta. Nyt ME-lukemat on hilattu jo 630:een.

Enää minun ei ole onneksi tarvitse kysyä itseltäni, missä olin, kun Duplantis teki viimeisimmän maailmanennätyshyppynsä. Vuoden takaisten Pariisin olympialaisten jälkeen vastaus olisi nimittäin kuulunut: ”Stade de Francen parkkipaikalla, matkalla metroon”.

Tästä en pitänyt:

Evilä

Se, mitä nähtiin naisten seiväspaikalla, ja koko jonkun aikaa jatkunut saaga Wilma Murron ympärillä. Totta kai Wilma on tähti, se on kiistatonta, mutta punaista mattoa ei ihan joka kerta pidä levittää hänen eteensä. Kriittinen, kyseenalaistava ja kokonaisuuden hallitseva ääni on nyt poissa hänen valmennuksestaan ja koko lähipiiristä.

Toivon, että tässä on vähän sellainen kuvio kuin Stieg Larssonin Millennium-trilogian kolmososassa – ”Pilvilinna joka romahti”. Vaikka se aiheuttaa kipua, nyt tulee mahdollisuus putsata pöytä oikeasti. Lahjakkuus ei ole kadonnut mihinkään ja kaikki mahdollisuudet huikeisiin tuloksiin tulevaisuudessakin on. Mutta tiimin pitää olla lahjakkuuden mukainen.

Siihen toivon Wilmalle voimaa, kriittisyyttä ja ihan aitoa viisautta.

Gürler

Miesten 3000 metrin esteissä yleisön suuri suosikki, Japanin Ryuji Miura, tuli loppusuoralle kolmantena ja oli vielä viimeiselle esteelle asti mukana mitalitaistossa. Takaa hurjana tullut Kenian Edmund Serem astui kuitenkin esteeltä alas tulleessaan japanilaisen jalalle, ja horjutti hänet melkein kumoon. Japanilainen hyytyi sijalle kahdeksan ja Serem otti pronssia. Kaiken järjen mukaan vahinko, mutta ei silti reilua.

Rämänen

Molly Cauderyn epäonnea on jo vaikea käsittää. Viime vuonna ennätyksensä 492 hypännyt seiväsnainen voisi olla jo moninkertainen arvokisamitalisti, mutta vastoinkäymisten takia häneltä ovat jääneet väliin peräjälkeen olympialaiset ja MM-kisat, joissa hän on kuulunut suurimpiin mitalisuosikkeihin.

Caudery vuodatti lohduttomia kyyneleitä Tokion hyppypatjalla karsintojen alla tapahtuneen loukkaantumisensa jälkeen. Onneksi hänellä on 25-vuotiaana vielä aikaa.

Tätä odotan:

Evilä

Odotan Faith Kipyegonin esiintymistä naisten 1 500 metrin finaalissa. Hän tulee nousemaan MM-kisahistoriassa kaikista eniten mitaleita keränneeksi naisurheilijaksi henkilökohtaisilla matkoilla. Kyllähän sitä on niin huikaisevaa seurata.

Gürler

Tiistailta odotan erityisesti miesten korkeushypyn finaalia, sillä mukana on kaksi japanilaista. Metelistä on tulossa kaiken järjen mukaan aivan mieletön, sillä jo korkeuskarsinnassa Yuto Seko sekoitti yleisön yhdessä maanmiehensä Ryoichi Akamatsun kanssa ylittämällä korkeuksia siihen tahtiin, että stadion oli revetä huutomyrskyssä liitoksistaan.

Rämänen

Huomio kiinnittyy miesten pika-aitoihin, joissa Grant Holloway on vienyt kolme edellistä MM-kultaa. Neljäs nostaisi hänet harvinaislaatuiseen juoksijajoukkoon: Usain Bolt, Kenenisa Bekele, Ezekiel Kemboi ja Haile Gebrselassie ovat kaikki voittaneet yhdessä lajissa neljä perättäistä maailmanmestaruutta. Korjatkaa, jos joku puuttuu listasta. Toki heitto- ja hyppylajeista löytyy lisää.

Tällä kertaa Hollowaylla tekee kuitenkin tiukkaa jatkaa sarjaansa. Onko jo vallanvaihdon aika miesten 110 metrin aidoissa?