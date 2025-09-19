MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä, paikan päällä Tokiossa oleva toimittaja Eren Gürler ja MM-kilpailuja kotimaassa seuraava toimittaja Juhana Nyman sivaltavat perjantain yleisurheilupäivän puheenaiheet kolmeen osioon. Miesten kolmiloikka sai uskomattoman päätöksen, mutta voittajan toiminta ei herättänyt hilpeyttä.

Tästä pidin:

Evilä

Olisi paljon, mistä tykätä. Voisi lähteä liikkeelle siitä, että naisten 800 metrin semifinaalissa oli aivan järjettömän kova taso, Melissa Jefferson-Wooden tuplamestariksi 200 metrillä, Noah Lyles neljäs voitto 200 metrillä.

Mutta kilpailun ja tunteen puolesta Andrea Dallavallen miesten kolmiloikasta. Se, mitä Dallavalle teki viimeisellä kierroksella, hän herätti niin sanotusti uinuvan pedon tai tässä tapauksessa herätti uinuvan Pedron (viimeisellään kisan voittoon tuloksella 17.91 loikkineen Pedro Pichardo). Se oli kertakaikkisen mahtava huipennus, mikä sille kisalle saatiin. Tuli todellinen säväytys siihen loppuun.

Gürler

Norjan Jakob Ingebrigtsenin olemus oli iloinen yllätys. Ei niinkään hänen juoksunsa, vaan se, että hän tuuletteli iloisesti 5 000 metrin finaalipaikkaa alkuerän jälkeen.

Ingebrigtsenin juoksukunto on pahasti keskeneräinen. Sen todisti jo Tokion 1 500 metrin kisa ja nyt myös vitosen alkuerät. Oli kuitenkin ilo huomata, että voittamaan tottunut norjalainen osasi suhtautua tilanteeseensa täysin uusin silmin. Loppukiri oli edelleen karmean näköistä siihen verrattuna, mihin hänen kohdallaan on totuttu, mutta se ei Ingebrigtseniä lannistanut. Kädet ilmaan maaliintulon jälkeen, ja vielä iloisia kommentteja medialle. Mukava nähdä hänet mukana finaalissa!

Nyman

Naisten 800 metrin välierävaihe nosti odotukset sunnuntain loppukilpailua kohden kattoon. Kisan ykkössuosikki Ison-Britannian Keeley Hodgkinson oli kaikessa eleettömyydessään odotetun vahva, mutta kuten myös Evilä nosti esiin, välierävaiheen tulostaso nousi muutenkin huiman kovaksi. Vain ensimmäisessä kolmesta erästä jatkoon riitti yli 1.58-alkuiset ajat.

Hodgkinson avasi kautensa vasta elokuun puolivälissä juostuaan edellisen kerran Pariisin olympiafinaalissa, jossa otti voiton. Vuoden kisatauon jälkeen Hodgkinson räväytti heti 13 sadasosan päähän omasta ja Ison-Britannian ennätyksestä 1.54.61. Vasta 23-vuotias upea juoksija tavoittelee olympivoiton ja kahden Euroopan mestaruuden jatkoksi nyt maailmanmestaruutta ja Tokion juoksut ovat osoittaneet hänen olevan kovasta tasosta huolimatta selvä voittajasuosikki.

Tästä en pitänyt:

Evilä

Siitä en pitänyt, että niin nopeasti miesten 400 metrin aidoissa tuli se, että Rai Benjamin olisi hylätty.

Se hylkäysperuste tuntui ihan käsittämättömältä, mitä siinä (Ylen televisiolähetyksessä) spekuloitiin, että viimeisen aidan siirtyminen. Puhutaan kuitenkin aitajuoksusta, jossa kontaktit kuuluvat lajiin. Kyseessä ei ollut tahallinen potkaisu, sitä ei kädellä laitettu kumoon, aidan alta ei menty. Tuntuu kummalliselta, että se olisi voinut olla hylkäyksen syy, että hapoilla tulee kontakti omaan aitaan omalla radalla.

Se oli vähän sellainen, mistä olin hetken aikaa vähän jopa pöyristynyt. Onneksi oikeus kuitenkin voitti. Ehkä tässäkin on syytä miettiä, olisiko itse fyysisille aidoille jotain kehittämisen paikkaa, että saataisiin tuollaiset eliminoitua pois.

Gürler

Ajattelin jo hypyn jälkeen, että sijoitan Portugalin Pedro Pichardon kolmiloikkasuorituksen Tästä pidin -palstalleni, mutta Pichardon ylimieliset eleet voittohypyn jälkeen ansaitsevatkin kehujen sijasta isot haukut.

Kakkoseksi tullut Italian Andrea Dallavalle oli heti onnittelemassa portugalilaista, joka lähes käveli Dallavallen ohi, vaikka näytti katsovan tätä suoraan silmiin. Lopulta Pichardo antoi pienen ylimielisen kosketuksen Dallavallen käteen, mutta ei jäänyt kuuntelemaan enempää, vaan suuntasi valotaululle poseeraamaan voittotuloksensa 17,91 kanssa.

Kisan jälkeen Pichardo hoki ainakin kolme minuuttia putkeen sanoja ” Who’s the best”, eli ”Kuka on paras”, tarkoittaen itseään. Melkoista ylimielisyyttä.

Nyman

Kenian Sarah Moraa juoksi upeasti naisten 800 metrin loppukilpailuun parannettuaan omaa ennätystään lähes puolitoista sekuntia aikaan 1.57.53. Tämä oli tietysti vain hieno asia.

19-vuotias lajin alle 20-vuotiaiden maailmanmestari viime kesältä juoksi erässä maaliin rinta rinnan voittajasuosikki Keeley Hodgkinsonin kanssa, mutta maaliviivan jälkeen tapahtui jotain, mikä jäi ainakin minulle mysteeriksi. Televisiokuvissa vilahti nopeasti, kuinka Moraa makasi tuskissaan maassa jalkaansa pidellen. Kansainvälinen kuva leikkasi nopeasti juoksun hidastukseen, eikä Moraan tilanteeseen enää palattu.

Epäselväksi jäi, missä kunnossa kisan komeetta on välieräjuoksun jälkeen. Toivottavasti hyvässä, mutta televisiointi onnistui herättämään tässä enemmän kysymyksiä kuin antamaan vastauksia. Sosiaalisessa mediassa jaetuissa videoissa Moraa oli kuitenkin hymyssä suin kahden muun finaaliin yltäneen kenialaisjuoksijan kanssa.

Tätä odotan:

Evilä

Sanoin jo ennen kisaa, että seitsenottelussa kolmannen ja kasin välissä tulee olemaan tosi tiukkaa, ja se pistesijaodotus on Saga Vanniselle minimijuttu. Me ollaan edelleen siinä geimissä mukana.

Tässä on seitsemän lajia ja seitsemän mahdollisuutta. Jos saisi heti huomenna alkuun pituudessa rennon sopivan rähinän päälle ja onnistumisen siihen, ja sitten keihäs hänen raamiensa mahdollistamille mitoille ja kasilla sitten all in, saisi hänen kautensa sellaisen oikeutetun hienon päätöksen.

On ollut mahtava vuosi Sagalle, joten kyllä sitä naisten seitsenottelua edelleen odotan.

Gürler

Huominen kuulakarsinta nousi Vannisen pienen alavireisyyden myötä huomisen kiinnostavimmaksi suomalaislajiksi, ainakin minun mielestäni.

Emilia Kankaalla on onnistuessaan mahdollisuus rikkoa Asta Ovaskan nimissä Oleva Suomen ennätys 18,57, sillä 24-vuotias suomalainen on päässyt siitä jo 15 sentin päähän. Muutenkin kuulakisassa on jännitettävää, sillä mukana ovat Kankaan lisäksi Eveliina Rouvali ja Senja Mäkitörmä. Kolme edustajaa yhdessä lajissa, se on jo mainitsemisen arvoinen asia.

Nyman

Naisten seitsenottelun mitalikamppailusta on kehittymässä hieno näytelmä.

Seitsenottelua tuli seurattua tarkemmalla silmällä Saga Vannisen vuoksi, eikä samalla voinut olla kiinnittämättä huomiota Irlannin Kate O'Connorin huimaan MM-vireeseen. Kolme ennätystä neljässä lajissa on temppu, jonka jälkeen voi todeta O'Connorin onnistuneen täydellisesti kunnonajoituksessaan.

O'Connor on ehtinyt tällä kaudella parantaa ennätystään 243 pisteellä lukemiin 6 487. Tokiossa parannusta on tulossa tällä menolla roimasti lisää. O'Connor on ensimmäisen päivän jälkeen 169 pistettä edellä ennätyssarjaansa ja erittäin vahvasti mukana kamppailemassa mitaleista mestaruuteen matkalla olevan Anna Hallin takana.

Vannisen lisäksi kannattaakin tarkkailla hänen takanaan MM-hallien hopeaa voittaneen 24-vuotiaan O'Connorin edesottamuksia Katarina Johnson-Thompsonin ja Nafissatou Thiamin keskenkuntoisuuden ansiosta huipputasaiseksi muodostuvassa mitalikamppailussa.