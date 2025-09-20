MM-sivallus: Suomalaishuippu oikealla tiellä, tähtien tunarointi kävi kalliiksi – "Kyse pelkästä huolimattomuudesta"
Jamaikalaiset miespikajuoksijat ovat ihastuttaneet Tokiossa vauhdillaan, mutta vihastuttaneet ylimielisen oloisella käytöksellään./All Over Press
Julkaistu 20.09.2025 18:49
MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä, paikan päällä Tokiossa oleva toimittaja Eren Gürler ja MM-kilpailuja kotimaassa seuraava toimittaja Juhana Nyman sivaltavat lauantain yleisurheilupäivän puheenaiheet kolmeen osioon. Tähtijuoksijoiden tunarointi viestien erävaiheessa ei ansaitse pään silittelyä.
MM-karsinnan 15:s sija ei vielä aiheuta hurraahuutoja, mutta Kankaan tuloskehitys viime vuosina on ollut erittäin ilahduttavaa ja nousujohteista.
Karsinnankin suorittaminen oli kuin suoraan kokeneen urheilijan pelikirjasta, vaikka Kangas oli nyt aikuisten (ulko)arvokisoissa mukana vasta kolmatta kertaa. Ensin varma tulos pöytään, sitten pieni parannus ja viimeisellä jysähti uran kolmanneksi pisin kaari. Se jäi finaalipaikasta vain 31 senttimetriä, mutta oli osoitus siihen suuntaan, että ensi vuonna jysähtää.
Kenties toistan itseäni perjantailta, mutta Irlannin seitsenottelija Kate O'Connorin tekemisestä Tokiossa on vaikea olla pitämättä.
O'Connor paukutti ottelussa ennätyksensä viidessä lajissa ja nappasi MM-hopeaa upealla Irlannin ennätystuloksella 6 714.
Kun muistetaan, että O'Connorin ennätys ennen tätä kesää oli 6 244 pistettä, voidaan todeta, että Tokiossa nähtiin huima temppu. Mihin tämä 24-vuotias nainen vielä yltää?
Komeasti otteli myös ylivoimainen mestari Yhdysvaltojen Anna Hall, joka vei kultaa pisteillä 6 888, ja vaikka seitsenottelu kärsi pienestä inflaatiosta pronssimitalin Taliyah Brooksin kanssa jakaneen Katarina Johnson-Thompsonin ja pituuden jälkeen keskeyttäneen Nafi Thiamin alavireisyydestä, nähtiin Tokiossa MM-kisojen arvoinen näytelmä.
Emilia Kangas pukkasi kuulakarsinnassa 31 sentin päähän finaalista./All Over Press
Tästä en pitänyt
Evilä:
Huolellisuusvaje ultimaattisella huipputasolla.
Miesten 4x400 metrin viestissä Australia menetti jatkopaikan ja maanosan ennätyksen yhden tossun mitan vuoksi. Voi, voi sentään.
Ja muutenkin vastaavasta touhusta tuli useampi hylkäys.
Gürler:
En ole erityisemmmin pitänyt jamaikalaisten touhuista näissä kisoissa.
Tai tarkennetaan, puhutaan lähinnä miessprinttereistä. Joukko vaikuttaa nimittäin lievästi sanottuna ylimieliseltä. Tänään jamaikalaissankareiden matka päättyi miesten pikaviestissä alkueriin, mikä tavallaan lämmitti sydäntäni. En kuitenkaan halua toivoa kenellekään pahaa, joten sanoan, että en pitänyt Jamaikan karsiutumisesta. Olisi nimittäin ollut mukavampi nähdä kapulan tiputus heiltä vasta finaalissa.
Nyman:
Keskity, älähti Erki NoolSaga Vanniselle ensimmäisen, reilut 36 metriä kantaneen keihäskaaren jälkeen. Vanninen keskittyi, ja viimeisellä rävähti komea yli 47 metrin keihäskaari. Se oli hieno veto.
Noolin neuvot olisivat olleet kullanarvoisia myös viestijuoksijoille.
Etenkin miesten puolella nähtiin häkellyttävän paljon hylkäyksiä ja kapulanpudotuksia. Kapulan siirtäminen eteenpäin hurjassa vauhdissa pikaviestissä ei ole helppo homma, mutta kun hylkäyksen syy 4x400 metrin viestissä on kapulan vastaanottajan seisominen niukasti väärässä paikassa, tai jos kapula ei samassa lajissa löydä tietään vastaanottajan käteen, on kyse pelkästä huolimattomuudesta.
Harmillisen kovia joukkueita jäi ulos finaalivaiheesta tunaroinnin seurauksena. Suurimpia putoajia olivat Yhdysvallat miesten 4x400 metrillä ja mestarisuosikki Jamaika miesten 4x100 metrillä. Mutta tällaista on viestijuoksu.
Shelley-Ann Fraser-Prycen ura päättyy Tokyon MM-kisoihin.2025 Getty Images
Tätä odotan
Evilä:
Naisten 800 metriä.
Kaikki mahdollisuudet miesten tempulle, ja olisiko tässäkin jopa kisaennätys mahdollista, kuten 400 metrillä?
Miehissä eurooppalaiset jäivät ilman mitalia, naisissa mahdollisuudet jopa useampaan laattaan.
Gürler:
Huomenna heitetään miesten kiekonheiton finaali, ja mukana on tietysti maailman kovimmat heittäjät.
Heistä lähes suomalaisena heittää turkulais-ruotsalainen Daniel Ståhl, joka kiskaisi jo karsinnassa sellaisen tuloksen, että ME-mies Mykolas Aleknalta valahti löysät pöksyyn. Ståhlin 69,90 on kovin kiekkokarsinnassa koskaan heitetty kaari.
Nyman:
Jamaikalaismestarin Shelley-Ann Fraser-Prycen upea ura päättyy Tokion MM-kilpailuihin, mutta edessä on toivottavasti vielä yksi juoksu.
Jamaika selvitti tiensä naisten 4x100 metrin sunnuntain viestifinaaliin alkuerien kakkosajalla Yhdysvaltojen perässä. Pankissa on kuitenkin vielä varaa parantaa, sillä joukkueesta puuttuivat 100 metrin finalistit Shericka Jackson ja Fraser-Pryce.
Odotan etenkin viisinkertaisen sadan metrin maailmanmestarin Fraser-Prycen näkemistä loppukilpailussa.
18 vuotta sitten Osakan MM-kisoissa alkanut tarunhohtoinen arvokisaura ansaitsee mitalinmakuisen päätöksen.
Kultakamppailussa Jamaikalle tulee joka tapauksessa kiire, sillä Yhdysvalloilla on heittää finaalijoukkueeseen vielä välierävaiheessa lepuutellut tuplamestari Melissa Jefferson-Wooden. Upea otatus tulossa joka tapauksessa.