MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä, paikan päällä Tokiossa oleva toimittaja Eren Gürler ja MM-kilpailuja kotimaassa seuraava toimittaja Juhana Nyman sivaltavat lauantain yleisurheilupäivän puheenaiheet kolmeen osioon. Tähtijuoksijoiden tunarointi viestien erävaiheessa ei ansaitse pään silittelyä.

Tästä pidin

Evilä:

Viimeisen kierroksen taika kenttälajeissa.

Naisten kuulassa nähtiin melkoista liikehdintää rahakierroksella kärjen osalta. Tätä ei tule poistaa. Tämä on nimenomaan lajin rikkautta ja tunnelman luonnissa ihan parasta.

Gürler:

Emilia Kankaan suoritus lämmitti tänään erityisesti.

MM-karsinnan 15:s sija ei vielä aiheuta hurraahuutoja, mutta Kankaan tuloskehitys viime vuosina on ollut erittäin ilahduttavaa ja nousujohteista.

Karsinnankin suorittaminen oli kuin suoraan kokeneen urheilijan pelikirjasta, vaikka Kangas oli nyt aikuisten (ulko)arvokisoissa mukana vasta kolmatta kertaa. Ensin varma tulos pöytään, sitten pieni parannus ja viimeisellä jysähti uran kolmanneksi pisin kaari. Se jäi finaalipaikasta vain 31 senttimetriä, mutta oli osoitus siihen suuntaan, että ensi vuonna jysähtää.