Iso-Britannian Molly Cauderyn haaveet seiväshypyn maailmanmestaruudesta Tokiossa murenivat jo ennen kisan alkua.
Vuoden 2024 sisäratojen maailmanmestari nyrjäytti nilkkansa lämmittelyvedon aikana. 25-vuotias sai heti apua lääkintäjoukoilta, kun hän tajusi, että hänen kilpailunsa oli ohi jo ennen kuin se oli edes alkanut.
Televisiokuvat näyttivät, kuinka Caudery puhkesi itkuun, minkä jälkeen hänet vietiin pyörätuolissa pois paikalta. Ruotsalaislehti Express julkaisi kuvakollaasin Cauderyn tunteikkaista hetkistä.
Norjalaishyppääjä Kitty Faye näki loukkaantumisen läheltä.
– Se oli kauheaa katsottavaa. Sellaista ei todellakaan halua tapahtuvan. Se oli vain uskomattoman surullista, sanoi 23-vuotias Expressenille.
Ison-Britannian yleisurheiluliitto vahvisti, että Caudery on loukannut nilkkansa.
Caudery, joka koki pettymyksen myös Pariisin olympialaisissa jäätyään ulos seiväskisan finaalista, julkaisi kuvia Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.
– Sydämeni on murtunut, jälleen kerran. Ulkona jo ennen kuin aloitin, Caudery harmitteli.
– Odottelen yhä virallista diagnoosia, mutta kiitos paljon kaikesta tuesta. Kausi 2025 on virallisesti paketissa, nähdään vuonna 2026.
Seiväskarsinta oli myös suomalaisittain pettymys. Wilma Murto jäi tyystin ilman tulosta, eivätkä myöskään Elina Lampela ja Saga Andersson selvinneet loppukilpailuun.