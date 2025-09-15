Silja Kosonen sijoittui neljänneksi naisten moukarinheiton MM-finaalissa Tokiossa tuloksella 75,28. Suomalaisen sarja oli erinomainen, mutta viimeinen verkkoon singahtanut heitto jäi erityisesti harmittamaan.
– Aika kova tuo minun tasaisuuteni. Totta kai olisi halunnut kauemmas heittää, mutta siinä tuli pientä tekniikkavirhettä, Kosonen kommentoi.
– Vähän jäi vituttamaan se viimeinen, kun se jäi verkkoon. Olisi nyt edes mennyt ohi sektorista, niin olisi tiennyt, kuinka kauas se lensi, Kosonen sanoi hymähdellen.
Viimeisellä Kosonen antoi kaikkensa hakien piikkiheittoa.
– Jani (Pihkanen) sanoi, että ei ole mitään menetettävää. Yritin kaikkeni ja se meni verkkoon. Sellaista se on, Kosonen sanoi.
Kososen paras heitto jäi mitalista metrin ja 82 senttiä. Finaali oli arvokisahistorian kovatasoisin, sillä mitaliin vaadittiin huima tulos 77,10, jonka kiskaisi Kiinan Zhang Jialen. Camryn Rogers otti voiton (80,51) ja hopealle heitti Kiinan Zhao Jien tuloksella 77,60.
– En ollut yllättynyt kilpailun kovasta tasosta. Taisin jo ennakkoon sanoa, että 77 metriä tarvitaan mitaliin. Kyllä se olisi ollut tänään tehtävissä. Ensimmäinenkin heitto tuli kuitenkin aika helpolla.
– Mutta urheilu on tällaista, ja olen tyytyväinen. Hieno kisareissu., Kosonen summasi MM-matkansa.
Alla olevalta videolta voit katsoa Silja Kososen haastattelun kisan jälkeen.
2:32