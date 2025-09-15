Seiväshypyn supertähti Armand Duplantis ei ymmärrä Sam Kendricksin hänestä esittämiä puheita.

Yhdysvaltalainen Sam Kendricks on seiväshypyn kaksinkertainen maailmanmestari voitettuaan tittelin 2017 ja 2019. Sittemmin lajissa on jyllännyt vastaansanomattomalla tavalla amerikanruotsalainen Armand Duplantis, joka on myös hilannut maailmanennätystä alati ylemmäs.

"Mondo" voitti tuoreeltaan kolmannen peräkkäisen maailmanmestaruutensa ja kohensi ME:tä jälleen sentillä, nyt Tokiossa lukemiin 630.

Sam Kendricksiltä kuultiin tämän jälkeen tiukkaa tekstiä. Neljänneksi tuloksella 595 sijoittunut yhdysvaltalainen halusi puhua Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa ruotsalaisyleisölle.

– Jos haluatte lypsää maailmanennätyksiä mestaristanne, tulette polttamaan hänet loppuun. Arvostakaa niitä ennätyksiä, jotka on jo tehty, ja olkaa kiitollisia, jos niitä tulee vielä lisää. Elämä ja urheilijan ura ovat lyhyitä, mutta menestys on tässä ja nyt, Kendricks paahtoi.

Expressenille mies jatkoi, että aiemmin on esitetty sen tyylisiä kysymyksiä kuten onko Duplantis "oikeasti ruotsalainen". Kendricks sanoi olevansa iloinen, että Mondo on otettu Ruotsissa omakseen, mutta hän painotti, ettei supermiehen pitäisi joutua tekemään lisää ennätyksiä säilyttääkseen asemansa.

– Tämä on erityistä aikaa, eikä sitä saa pitää itsestäänselvyytenä. Ehkä hänen kaltaistaan ei tule enää koskaan. Mondo on kaikkien aikojen paras yleisurheilija.

Duplantis: Hän on ymmärtänyt ruotsalaisen kulttuurin väärin

Sam Kendricks (keskellä) oli ilakoimassa Armand Duplantisin kanssa. Leikissä mukana myös kreikkalainen MM-hopeamitalisti Emmanouil Karalis./All Over Press

Duplantis ei kaikkia kilpaveljensä puheita allekirjoittanut.

– Uskon, että kyse on siitä, että hän on ymmärtänyt ruotsalaisen kulttuurin väärin. Että hän luulee odotusten minua kohtaan olevan niin valtavat. Minulla ei ole aavistustakaan, mistä hän puhuu, jos olen rehellinen, Mondo paalutti.

– Monet odottavat maailmanennätyksiä minulta koko ajan ja siihen on syynsä. Olen näyttänyt pystyväni tekemään niitä, kun olosuhteet ovat oikeat. Joten ei, en tiedä mistä Sam puhuu. Hän vain sanoo asioita, luulen.