Miten Koronavilkku kertoo altistuksesta, mitä sen jälkeen pitää tehdä ja mikä on avainosuma? Tässä vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin sovelluksesta

THL on vastikään lyhentänyt karanteeniohjeistusta kymmeneen päivään, joten myös Koronavilkun varoaika lyhenee lähiaikoina samanpituiseksi. Ilmoitus altistumisesta näkyy sovelluksessa yhtä kauan kuin varoaika on voimassa.

Vilkku ei kerro aikaa tai paikkaa

Koronavilkku ei tietosuojan vuoksi kerro sitä, missä ja milloin ihminen on altistunut.

Altistuminen on siis voinut tapahtua milloin vain viimeisten neljäntoista vuorokauden aikana. THL:n uuden ohjeistuksen mukaisesti myös mahdollinen altistusjakso lyhenee kymmeneen päivään.

Koronavirustestiin on mentävä, jos oireita ilmenee. Oireettomana testiin ei pelkän altistusilmoituksen perusteella välttämättä pääse.

Miten ilmoittaa omasta tartunnasta?

Positiivisen testituloksen jälkeen sairastuneeseen ottaa yhteyttä jäljittäjä, joka antaa myös Koronavilkkuun syötettävän koodin. Kun sairastunut on syöttänyt koodin sovellukseen, altistuneiden puhelimet hälyttävät seuraavana päivänä sitä mukaa kuin puhelimet tekevät päivittäiset altistustarkistukset.

Koska sairastunut voi tartuttaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkua, on altistuksesta käytännössä kulunut ilmoituksen tullessa yleensä vähintään 3–5 päivää.

Teknisiä ongelmia ja ruuhkaa jäljityksessä

Positiivisen testituloksen saanut on voinut joutua odottamaan jäljittäjän yhteydenottoa ja siten avauskoodia jopa päiviä, kun jäljitystoiminta on ruuhkautunut esimerkiksi isojen tartuntaryppäiden vuoksi. Kuitenkin joka kerran, kun koronavilkku ilmoittaa altistuksesta ennen kuin jäljittäjä tavoittaa altistuneen, on viive lyhentynyt, Aleksi Yrttiaho sanoo.