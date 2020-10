Maskipakko, mobiilisovellukset, ulkonaliikkumiskiellot, testivaatimus... Näillä keinoilla Eurooppa taistelee koronaa vastaan

Erityisen kovat keinot on käytössä Ranskassa, Britanniassa ja Espanjassa, joissa uusien tartuntojen osuus nousee nopeasti.

Ulkonaliikkumiskiellot ja liikkumisen rajoitukset

Ranskan kahdeksassa suurkaupungissa astuu lauantaina voimaan yöllinen ulkonaliikkumiskielto koronan vuoksi. Kielto otetaan käyttöön Pariisissa ja kahdeksassa muussa kaupungissa, ja se vaikuttaa noin 22 miljoonan ihmisen elämään.

Öinen ulkonaliikkumiskielto on voimassa iltayhdeksästä aamukuuteen, jolloin vain erityisen tarpeellinen liikkuminen on sallittua. Lisäksi näissä kaupungeissa vain kuusi ihmistä saa kerrallaan kokoontua yksityistilaisuuksiin, muualla Ranskassa raja on kymmenen ihmistä.

Liikkumista maan sisällä estetään toistaiseksi vain viidessä Euroopan maassa, Belgiassa, Britanniassa, Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa. Nämä ovatkin pahiten koronasta kärsineitä maita.

Ranskan osalta kovat keinot selittyvät tuoreilla luvuilla: Ranskassa on testattu viikon sisällä yli sata tuhatta uutta tartuntaa, eli seitsemäsosa kaikista Ranskan tartunnoista on tullut tämän viikon sisällä. Britannian luvut kehittyvät samalla tavalla – eli rajua kasvua lyhyessä ajassa.

Mobiilisovellukset lähes kaikissa maissa

Stopp Corona, Virusafe, CovTracer, VirusRadar, Smittestop...

Useimmissa Euroopan maissa on jo käytössä jonkinlainen tartuntojen jäljityssovellus kuten Suomen oma Koronavilkku.

Oma koronasovellus löytyy mm Belgiasta, Bulgariasta, Espanjasta, Itävallasta, Irlannista, Italiasta, Kyprokselta, Latviasta, Liettuasta, Portugalista, Puolasta Ranskasta, Romaniasta, Saksasta, Tshekistä sekä Unkarista.

Listasta pistää silmiin se, että Ruotsissa sovellusta ei ole, ei edes kehitteillä. Norjassa sovellus oli kehitteillä, mutta se törmäsi yksityisyyden suojan ongelmiin maan lainsäädännössä.

Koronasovellukset Euroopassa Belgia: Coronalert

Bulgaria: Virusafe

Espanja: Radar Covid

Irlanti: COVID Tracker

Italia: Immuni

Itävalta: Stopp Corona App

Kypros: CovTracer

Latvia: Apturi Covid

Liettua: Karantinas

Portugal: StayAway Covid

Puola: ProteGo Safe

Ranska: StopCovid

Romania: CovTrack

Saksa: Corona-Warn-App

Suomi: Koronavilkku

Tanska: Smittestop

Tshekki: eRoushka

Unkari: VirusRadar



Maskipakko tai -suositus

Useimmissa Euroopan maissa on jo maskipakko tai -suositus julkisilla paikoilla. Joissain maissa se on aluekohtainen, joissain maissa tilannekohtainen, esimerkiksi rautatieasemilla tai apteekissa. Suomi on maskisäännösten keskikastissa - meillä on voimakas suositus, muttei rangaistuksen uhalla pakollinen. Ja muuten pohjola on melko vähämaskista seutua. Ruotsissa ei ole edes maskisuositusta.

Vaatimuksena negatiivinen testitulos

Vain kahdessa maassa negatiivinen koronatesti on pakollinen kaikille maahantulijoille – Islannissa ja Unkarissa. Sen sijaan monissa maissa on pakolliset testit tietyistä riskimaista tuleville. Tällainen osittain testauspakko on mm.

Belgiassa, Bulgariassa, Hollannissa, Italiassa, Itävallassa, Kroatiassa, Kyproksella, Maltalla, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa, Tshekissä sekä Virossa.

Myös Suomessa on selvitetty pakollista testaamista, mutta sillä on ongelmansa: Esimerkiksi Suomen kansalaisella on perustuslain turvaama oikeus tulla kotimaahansa, joten suomalaisen saapumiselle ei voi asettaa ehtoa.