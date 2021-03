Koronavilkku-sovelluksen aukot herättävät kritiikkiä – näin THL vastaa

– Väärät hälytykset ovat yksi syy siihen, miksi sitä en ladannut. Melkein kaikilla matkustajilla, joitain iäkkäämpiä henkilöitä lukuun ottamatta, on älypuhelimet. Jos heillä on vilkku päällä, niin hälytykseen riittää se, että henkilö istuu kuljettajan takana.

– Jos ihminen tulee päätepysäkiltä kyytiin ja matkustaa toiselle päätepysäkille, hän on lähes tunnin autossa. Jos hänen puhelimensa on kahden metrin säteellä minun puhelimestani, niin saattaisi tulla turhan paljon vääriä hälytyksiä.

– Yksi sairaanhoitaja tuli kyytiini ja ennen liikkeellelähtöä keskustelimme koronavilkusta. Hän kertoi että heillä on ollut sellaista ongelmaa, että kun puhelimet ovat lähekkäin – vaikka se olisi vain hetkellisesti ja metrin tai pidemmänkin matkan päässä – niin se antaa turhia hälytyksiä.

Ylilääkäri Ylellä: Poistin Koronavilkun

THL: Sovellus osaa mitata, kuinka kaukaa hälytys tulee

– Bluetooth -yhteydellä voi olla pitkäkin kantama ja se riippuu siitä, mitä kaikkea edessä on. Tätä voi verrata ääneen: mitä kauemmas se menee, sitä hiljaisemmaksi se muuttuu. Jos siinä on jotakin edessä, niin siinä kohtaa ääni kuulostaa heikommalta, Yrttiaho selittää.

Yrttiahon mukaan sovellus tulkitsee, ettei tarvetta hälytykseen ole lähinnä silloin, jos toinen puhelin on ollut kovin etäällä.

EU:n alueella sovellus ei saa käyttää GPS-paikantimen tietoja

– EU-tasolla on linjattu se, että tällaiset sovellukset eivät saa tietää tietää paikkaa – ne eivät saa käyttää GPS-satelliittipaikannustietoja. Sen vuoksi koronavilkku tai esimerkiksi Tanskan vastaava sovellus eivät pääse satelliittipaikannustietoon puhelimesta, Yrttiaho myöntää.

– Itse en kannata sovelluksen poistamista. Jos ei vielä ole asentanut koronavilkkua, niin se kannattaisi kuitenkin asentaa. Mitä useammalla sovellus on käytössä, sitä todennäköisemmin kohdatut henkilöt saavat altistumisilmoituksen, jos henkilö sairastuu. Mitä useampi käyttäjä, sitä varmemmin koronavilkku toimii.

Pientä viivettä voi esiintyä

Julkisuudessa on käsitelty myös tapauksia, joissa koronavilkku on hälyttänyt useita päiviä altistumisen jälkeen. Yrttiaho myöntää, että altistumisilmoituksessa saattaa olla viivettä.

– Tällä hetkellä keskimääräinen viive on vajaa kaksi päivää siitä, kun henkilön oireet ovat alkaneet, siihen että hän syöttää koronavilkkuun avauskoodin. Oireiden alkamista seuraavasta päivästä kello kuudesta aamulla alkaen muut käyttäjät alkavat saada ilmoituksia.

– Koronavirus on tartuttavimmillaan muutamaa päivää ennen ja jälkeen oireiden alkamisen. Viive on korkeintaan neljästä viiteen päivään altistumisesta. Toki meidän täytyy huomioida, että poikkeustilanteita on joskus, Yrttiaho sanoo.